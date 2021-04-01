تركيا تسجل زيادة قياسية في إصابات كورونا اليومية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت تركيا، الأربعاء، أعلى حصيلة يومية بإصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد منذ بداية الجائحة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، الأربعاء، تسجيل 39302 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.



كانت الحكومة التركية قد خففت قيود كورونا هذا الشهر مما أدى إلى زيادة الحالات مجددا.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين تشديد القيود، ومنها العودة إلى فرض العزل العام الكامل في العطلات الأسبوعية خلال شهر رمضان.

وقالت وزارة الصحة إن تركيا سجلت 152 وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 31537.