صحة ورشاقة

تركيا تسجل زيادة قياسية في إصابات كورونا اليومية

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت تركيا، الأربعاء، أعلى حصيلة يومية بإصابات فيروس المستجد (كوفيد-19) في البلاد منذ بداية الجائحة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، الأربعاء، تسجيل 39302 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كانت الحكومة التركية قد خففت قيود كورونا هذا الشهر مما أدى إلى زيادة الحالات مجددا.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين تشديد القيود، ومنها العودة إلى فرض العزل العام الكامل في العطلات الأسبوعية خلال شهر رمضان.

وقالت وزارة الصحة إن تركيا سجلت 152 وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 31537.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا