لعنة الفراعنة.. أشهر 8 أفلام أجنبية عن المومياوات المصرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - راودت فكرة "لعنة الفراعنة" خيال صناع السينما على مر التاريخ، وارتكزت كثير من أعمالهم على قصص المومياوات المصرية.

ورغم محاولة هوليوود فك غموض الحضارة المصرية القديمة وتسليط الضوء على أسرار الفراعنة، لكنها لم تنجح سوى في زيادة هذا الغموض.

ومع ازدياد الحوادث في المقابر الأثرية، اصطلح العالم على تسميتها بـ "لعنة الفراعنة، نظرًا لعدم وجود تفسير واضح لأسباب هذه الحوادث.

ويحاول موقع "ليف أباوت" الأمريكي، في التقرير التالي رصد أفضل الأفلام الأجنبية التي تناولت قصص المومياوات المصرية عبر تاريخ السينما.



1- The Mummy





صدر فيلم الرعب "المومياء" عام 1932، وهو من بطولة بوريس كارلوس وزيتا جوهان، ويتناول قصة مومياء الملك أمنحتب التي تستيقظ من الموت بعد أن يدنس غرباء المقبرة ويطارد امرأة يظن أنها حبيبته القديمة.



2- The Mummy





صدر فيلم الأكشن "المومياء" عام 1999، وهو من بطولة براندن فريزر وريتشل وايز.

الفيلم مقتبس عن النسخة التي صدرت في الثلاثينات بلمحة عصرية، وحقق نجاحًا كبيرًا، إذ وصلت إيراداته إلى 400 مليون دولار.

يتناول الفيلم قيام فريق تنقيب أثار بإزعاج الملك أمنحتب في مقبرته.



3- Bubba Ho-Tep





صدر فيلم الكوميديا "بوبا هو تب" عام 2002، وهو من بطولة بروس كامبيل وأوسي ديفيس.

ويدور الفيلم في إطار كوميدي حول إلفيس بريسلي الذي يبدل الأدوار مع منتحل شخصيته، إلا أن وفاة الأخير تضع إلفيس في مواجهة مع مومياء مصرية قديمة مصممة على قتله.

4- The Monster Squad





فيلم الرعب والكوميديا"ذا مونستر سكواد، بطولة أندريه جاور وأشلي بانك.

يتناول الفيلم محاولة مجموعة أطفال من صائدي الوحوش أسر وحوش منها الكونت دراكولا ومومياء مصرية هاربة.



5- Night at the Museum





فيلم الفانتازيا "ليلة في المتحف"، بطولة بن ستلر وروبن ويليامز، وتدور حول لعنة تسبب بها فرعون مصري أدت إلى عودة مقتنيات متحف أمريكي إلى الحياة كل ليلة، وعلى حارس المتحف مواجهة ليلة الرعب هذه بمفرده.



6- The Mummy





صدر فيلم الأكشن "المومياء" عام 2017، وهو من بطولة توم كروز وأنابيل واليس، ويتناول استيقاظ مومياء أميرة فرعونية لتعيث فسادًا في الأرض.



7- The Curse of King Tut's Tomb





فيلم الإثارة "لعنة مقبرة توت"، بطولة كاسبر فان دين وجوناثان هايد، ويتناول قصة عالم الأثار داني فيرمونت الذي يحاول اكتشاف أسرار مقبرة الملك توت عنخ أمون.

8- Tale of the Mummy

فيلم الفانتازيا والرعب "حكاية المومياء"، بطولة جيرارد بتلر، ويتناول اللعنة التي حلت بمقبرة أمير شرير، واكتشافها بعد مئات الأعوام على يد فريق تنقيب.



