شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أخطاء يجب تجنبها عند إصابتك بالإمساك.. منها شرب القهوة بكثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإمساك من الأعراض الصحية الشائعة التي قد تصيب أي شخص، وهناك الكثير من الأشياء التي يمكن أن تسبب الإمساك منها الجفاف أو قلة تناول الألياف أو الإجهاد أو تناول الكثير من منتجات الألبان، في هذا التقرير نتعرف على الأخطاء التي يجب تجنبها عند المعاناة من الإمساك، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

5 أخطاء يجب تجنبها عند إصابتك بالإمساك1- تناول الأطعمة المصنعة

الأطعمة المصنعة بشكل عام ليست جيدة لصحتك، لذلك عندما تصاب بالإمساك يجب عليك الابتعاد عنها، والأطعمة المصنعة أو غير المرغوب فيها غنية بالدهون، والتي يمكن أن تبطئ عملية الهضم ويمكن أن تسبب المزيد من الألم ويجب استبدالها بالأطعمة الغنية بالألياف.

2- قلة النشاط البدني

يمكن أن يؤدي الخمول إلى إبطاء حركة الطعام في الجهاز الهضمي، لكن يمكن أن يساعدك الانخراط في أي نوع من النشاط البدني منخفض التأثير على علاج الإمساك بسهولة، مارس اليوجا، كما يمكن أن يساعد تدليك عضلات البطن.

3-استهلاك منتجات الألبان

من المعروف أن منتجات الألبان تجعلك تشعر بالانتفاخ والإمساك، عندما تعاني بالفعل من مشكلة، يمكن أن يزيد الوضع سوءًا.

يحدث نقص إنزيم اللاكتاز في القناة الهضمية، وهو مطلوب لتحطيم اللاكتوز في منتجات الألبان إلى سكريات بسيطة يمكن أن تمتصها الأمعاء الدقيقة بسهولة، ويمكن لجميع أنواع منتجات الألبان، بما في ذلك الزبادي والحليب واللبن الرائب والآيس كريم، أن تصيبك بالإمساك.

4- كثرة تناول مسكنات الآلام

يمكن أن تساهم العديد من الأدوية، بما في ذلك مسكنات الألم اليومية التي تُصرف دون وصفة طبية، في الشعور بعدم الراحة، يمكن أن تبطئ تقلصات نظام الجهاز الهضمي، مما يجعل حركة الأمعاء صعبة إذا كنت تتناول أي دواء وغالبًا ما تشعر بالإمساك، تحدث إلى طبيبك.

5- إدمان شرب الكافيين

الجفاف هو أحد الأسباب الرئيسية للإمساك، والكافيين من مدرات البول، هذا يعني أنه يمكن أن يتسبب في قيام جسمك بإزالة السوائل من دمك عبر نظامك الكلوي، وقد يتسبب ذلك في إصابتك بالجفاف إذا لم تشرب الكثير من السوائل بعد تناول الكثير من القهوة، لذا إذا كنت تعاني من الإمساك ابتعد عن شرب القهوة.