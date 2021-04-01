شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحافظ على سلامتك من كورونا إذا سافرت في أجازات الربيع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحد أطباء الطوارئ الأمريكيين أنه يجب اتباع تدابير السلامة من جائحة كورونا إذا كان عليك السفر خلال عطلة الربيع، وقال الدكتور لويس نيلسون، مدير قسم طب الطوارئ في كلية الطب روتجرز نيو جيرسي إن ملايين الأشخاص يقومون بالسفر الآن ، بينما تلقى ربع سكان الولايات المتحدة حقنة واحدة على الأقل من لقاح كورونا، هذا يعني أنه من الضروري للمسافرين الالتزام بتدابير الصحة العامة مثل التباعد الاجتماعي وغسل اليدين وارتداء الكمامة، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس"

وقال الطبيب: "المخاوف الأساسية بشأن السفر في الوقت الحالي هي ظهور متغيرات كورونا، فالسفر إلى مكان يكون فيه التواصل الوثيق في مجموعات كبيرة، يزيد من خطر نقل أو الإصابة بـ كورونا"، مضيفا أن "التعرض لفيروسات مختلفة والتي قد لا تستجيب للقاحات أيضًا ، وإعادتها إلى بلدك عند عودتك يزيد من مخاطر انتشارها إلى مناطق جديدة".

وأشار إلى أنه لا يمكنك معرفة ما إذا كنت قد تعرضت للسلالة السائدة أو لمتغير آخر ، لذا فإن الحد من خطر التعرض للعدوى أمر بالغ الأهمية لمنع انتشار الفيروس.

نصائح قبل السفر في جائحة كورونا

ـ إذا كان عليك السفر ، فعليك "ارتداء قناع في الأماكن العامة وحول الأشخاص المعرضين لمخاطر عالية ، مما سيحمي الآخرين منك في حالة إيوائك للفيروس، ومن الضروري تجنب الازدحام، حتى في الهواء الطلق، ولكن بشكل خاص في الأماكن المغلقة،..

-يساعد غسل يديك واستخدام معقم اليدين على تقليل خطر الانتشار.

-عدم السفر أو الاختلاط بالآخرين إذا كنت مريضًا، سواء كنت تعاني من أعراض شبيهة بفيروس كورونا أو بمرض آخر.

-كن على دراية بمحيطك وابعد نفسك اجتماعيًا عن أي شخص مريض أو يسعل.

-عند عودتك إلى المنزل من رحلتك قم باتباع كل التوصيات الصحية .