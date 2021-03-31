هل ترغب بتناول بعض الأطعمة فقط؟ إليك دلالة ذلك

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 31 مارس 2021 09:14 مساءً - منذ ساعتين

يقول المختصون بالتغذية إن الرغبة الشديدة في تناول الطعام تحاول إخبارك بمعلومات مهمة حول ما يحدث داخل جسمك.

وأوضحت المدونتان الغذائيتان الأستراليتان أليسا وداني “أن الرغبة الشديدة في تناول الطعام ناتجة عن نقص المعادن الأساسية، الذي قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة بمرور الوقت”.

وتقول أليسا إن الرغبة الشديدة في تناول الشوكولاتة هي علامة على حاجتك إلى زيادة تناول المغنيسيوم، وهو عنصر غذائي أساسي يساعد على تنظيم وظائف العضلات والأعصاب ومستويات السكر في الدم وضغط الدم.

وفيما يلي مجموعة من الأطعمة التي يشعر الكثيرون بالرغبة في تناولها وما يدل عليه ذلك، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية:

الشوكولاتة

ماذا يريد جسمك: المغنيسيوم

ما يجب أن تأكله: المكسرات والبذور والخضروات والفواكه ذات اللون الأخضر الداكن

الأطعمة والمشروبات السكرية

ماذا يريد جسمك: الكروم والتربتوفان والفوسفور

ما يجب أن تأكله: الخضروات الخضراء الداكنة، الدجاج، العنب، البطاطا الحلوة، البيض، الجوز والحبوب

الخبز والمعكرونة

ماذا يريد جسمك: البروتين والنيتروجين

ما يجب أن تأكله: اللحوم الحمراء، والفاصولياء، وبذور الشيا، والأسماك الدهنية

الأطعمة الدهنية أو المقلية

ماذا يريد جسمك: الكالسيوم

ما يجب أن تأكله: الخضار الورقية، العدس، الحليب العضوي والأجبان

الأطعمة المالحة

ماذا يريد جسمك: الكلوريد والسيليكون

ما يجب أن تأكله: الكاجو والبذور والأسماك الدهنية وحليب الماعز