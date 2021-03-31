360 ألف جرعة.. اليمن يتسلم أول شحنة من لقاحات كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسلّم اليمن، الأربعاء، أول شحنة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وهي عبارة عن 360 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في بيان على موقعها إنّ اللقاحات وصلت إلى مدينة عدن الجنوبية، المقر المؤقت للحكومة المعترف بها دوليا، وهي "الدفعة الأولى من 1,9 مليون جرعة سيحصل عليها اليمن مبدئيا خلال العام 2021".



وتمّ شحن هذه اللقاحات عبر آلية "كوفاكس" التي تدعمها منظمة الصحة العالمية وتهدف الى إيصال اللقاحات الى الدول الفقيرة. وتسلّم اليمن أيضا 13 ألف صندوق لحفظ اللقاحات و1,300,000 من الحقن "اللازمة لبدء حملة التطعيم بشكل آمن وفعال"، بحسب البيان.

وستخصّص لقاحات أسترازينيكا البريطانية والمصنعة في الهند "لحماية العاملين الصحيين وغيرهم من الفئات السكانية التي لها أولوية والمعرضة لخطر الإصابة بكوفيد-19"، وفقا لليونيسف.

وهذه الدفعة هي الأولى من 1,9 مليون جرعة سيتسلمها اليمن خلال عام 2021.





وفي عدن، أكدت المتحدثة باسم اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، إشراق السباعي: "جاء اللقاح في وقته. ونحن نعيش ذروة الموجة الثانية (من وباء كورونا) والتي انتشرت بسرعة".

وقالت السباعي إن اللقاح سيخصص "للكادر الصحي وأيضا كبار السن والذين لديهم أمراض مزمنة، وسيتم توزيعه على مستوى المحافظات" الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.

وقبل نحو أسبوع، دعت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا في اليمن الحكومة إلى إعلان "حالة الطوارئ" بعد ارتفاع عدد الإصابات.

ودعت أيضا إلى "تفعيل قرار حظر التجوال الجزئي بحسب تقديرات السلطات المحلية بالمحافظات حسب الحالة الوبائية".





وقال ممثل اليونيسف في اليمن، فيليب دواميل، عقب استلام اللقاحات في عدن الأربعاء: "يمثل وصول الجرعات الأولى للقاح كوفيد-19 لحظات حاسمة في مكافحة الفيروس في اليمن".

ويسجل اليمن حاليا نحو 100 إصابة يومية بكورونا، رغم أنه ظلّ بمنأى عن الوباء في بداية تفشيه نتيجة انقطاع تواصله مع بقية الدول، لكن يقدّر خبراء أن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير من الأرقام المعلنة بسبب نقص الفحوص.

ورسميّا، سجّل البلد الذي يعدّ 30 مليون نسمة أكثر من 4000 إصابة و863 وفاة جراء كوفيد-19.