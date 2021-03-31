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القاهرة - سامية سيد - ينصح الأطباء والخبراء بالخضوع لفحص سرطان الرئة سنوياً للأشخاص المعرضين لخطر كبير للإصابة بسرطان الرئة، وبحسب جمعية السرطان وجمعية الرئة الأمريكية، فإن الأشخاص كبار السن والمدخنين من أكثر المعرضين لخطر سرطان الرئة، وفي سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على كيف تحدد أنك بحاجة إلى فحص سرطان الرئة، وفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك".

كيف تعرف أنك تحتاج لفحص سرطان الرئة ؟

من المحتمل أن يحيلك طبيبك للفحص إذا كنت تندرج في هذه الفئات، التي تم تحديثها مؤخرًا من قبل فرقة عمل الخدمات الوقائية الأمريكية (USPSTF):

-عمرك يتراوح بين 50 و 80 عامًا (بين 55 و 80 سابقًا).

-دخنت ما لا يقل عن 20 سنة.

-أنت مدخن حاليًا أو أقلعت عن التدخين خلال الـ 15 عامًا الماضية.

-من المهم أيضًا أن تكون بصحة جيدة بما يكفي للاستفادة من اكتشاف سرطان الرئة في مراحله المبكرة وعلاجه.

ما مدى فعالية فحص سرطان الرئة

نسبة صغيرة فقط ممن يخضعون لفحص سرطان الرئة مصابون بالسرطان - حوالي واحد من كل 300 مريض، وفقاً للإحصائيات الأمريكية وقد يبدو هذا كعدد صغير، لكنه مماثل أو أفضل من نتائج فحص سرطان الثدي والقولون.

هل هناك مخاطر محتملة من الفحص؟

هناك عدة مشاكل رئيسية نربطها بفحص سرطان الرئة:

أثناء الفحص ، يتم أحيانًا العثور على بقعة صغيرة (تسمى عقدة) ، ولكن 95 ٪ منها عبارة عن ندوب صغيرة حميدة في الرئتين لم نكن لنتعرف عليها أبدًا بدون الفحص هذا قد يسبب القلق للناس. وإذا بدت العقدة مثيرة للقلق ، فقد يؤدي ذلك إلى إجراء المزيد من عمليات المسح والخزعات، أو حتى إجراء عملية جراحية لإزالتها - فقط لتكتشف أنها ليست سرطانًا.

-تنبعث من عمليات المسح جرعة منخفضة من الإشعاع. يتم الفحص سنويًا ، لذلك إذا أجريت عمليات المسح بشكل متكرر ، فسيتم إضافة ذلك. ولا أحد يعرف حقًا مدى تأثيره على صحتك بمرور الوقت هناك خطر ضئيل للغاية للإصابة بالسرطان بعد سنوات بسبب تكرار عمليات الفحص.