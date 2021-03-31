إقبال كبير على أسرة الإنعاش.. موجة ثالثة من كورونا تهدد تونس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواجه تونس خطر موجة وبائية ثالثة مرتبطة بالسلالة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير الصحة العامة، فيصل بن صالح، الأربعاء، إن هناك بوادر موجة ثالثة محتملة، لكنها غير مؤكدة حتى الآن.



وأضاف: "تتضح الرؤية بعد نحو أسبوعين، لكن يجب أن نبقى يقظين".

وبعد فترة شهد فيها الوضع الوبائي في البلاد استقرارا خلال فبراير/شباط ومارس/آذار، شهد معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا قفزات ليبلغ نحو 900 إصابة في اليوم خلال عطلة نهاية الأسبوع، يومي السبت والأحد.

والثلاثاء، أحصت وزارة الصحة 1002 إصابة في خلال 24 ساعة، بينها إصابات بالسلالة البريطانية المتحورة، وهو العدد الأعلى منذ 13 فبراير/شباط الماضي.

وتابع بن صالح: "ما نلاحظه أن هناك إقبالا متزايدا على أسرة الإنعاش والأكسجين في المستشفيات، الوضع الوبائي تغير منذ ظهور السلالات المتحورة، أصبح هذا واقعا في تونس".

وبدأت تونس حملة تطعيم متأخرة يوم 13 من الشهر الجاري، عبر 25 مركزا موزعة في أنحاء البلاد.

وتسابق السلطات الزمن لتطعيم نحو ثلاثة ملايين شخص بنهاية يونيو/حزيران المقبل بهدف تحصيل مناعة جماعية ضد الفيروس.