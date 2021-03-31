تغرد خارج السرب.. النمسا تقترب من شراء اللقاح الروسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تقترب النمسا من شراء كمية كبيرة من لقاح "سبوتنيك في" الروسي، رغم عدم حصوله على موافقة هيئة الأدوية الأوروبية.

وأجرى مستشار النمسا سبستيان كورتس محادثات مع السفير الروسي في فيينا، ديمتري ليوبنسكي، الأربعاء، حول صفقة الشراء المحتملة.



وقال كورتس عقب اللقاء: "نحن في الأمتار الأخيرة، ومن المحتمل أن نتقدم بطلب شراء رسمي الأسبوع المقبل".

وأضاف: "سيكون التسليم الفوري للغاية ممكنا"، متابعا: "أظهر استطلاع للرأي تحمس أغلبية النمساويين للحصول على هذا اللقاح".

وأوضح: "في حال قدمنا طلب الشراء، سنحصل على 300 ألف جرعة في أبريل/نيسان، و500 ألف جرعة في مايو/أيار، و200 ألف جرعة في بداية يونيو/حزيران".

وكانت المستشارية النمساوية قالت في بيان، الثلاثاء، إنها لم تتخذ قرارا بعد بشراء لقاح "سبوتنيك في".

ولا يزال اللقاح الروسي في مرحلة التقييم في هيئة الأدوية الأوروبية ولم تجز استخدامه في الاتحاد الأوروبي بعد.