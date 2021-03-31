عالمة إيطالية تصدم العالم: كورونا لن يختفي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في تصريح صادم قالت عالمة الفيروسات الإيطالية إيلاريا كابوا، إن "لقاح كورونا يقلل المرض، لكن الدورة الدموية الفيروسية لا يمكن القضاء عليها".

وأضافت إيلاريا، خلال استضافتها عبر الإنترنت، الثلاثاء، في برنامج diMaterdì، الذي يبث على قناة La7:: "يجب أن نتعلم كيف نتعايش معه حتى بدون رؤيته، كما حدث مع أمراض أخرى في الماضي"، وفقاً لموقع "فان بيدج" الإيطالي.



وردت "كابوا" على سؤال الصحفي والمذيع، أليساندرو سالوستي، عندما سألها عما إذا كان الفيروس سيختفي بتحقيق مناعة القطيع، قائلة: "هذا الفيروس للأسف لن يزول، وسيصبح مستوطناً، بمعنى أن دورانه الآن نشط، وليس فقط في سكان أوروبا، فاللقاح يقضي على المرض ويقلل من انتقاله فقط".





وتابعت: "رأينا أن لقاح فايزر يقلل من انتقال العدوى بنسبة 90% بجرعتين، وبجرعة واحدة يخفضه إلى 80%، وكلما قمنا بتطعيم أكبر عدد من الأشخاص، قل عدد الوفيات أو حتى أصبح صفر وفيات، ومن ثم انخفاض دوران الفيروس تدريجياً".

واختتمت حديثها بأن الحل يكمن في تطعيم أكبر قدر من الناس للحد من انتقاله، قائلة: "ما زلنا بحاجة إلى القليل من الصبر وسنخرج من هذه الأزمة".

يذكر أن وزارة الصحة الإيطالية قالت إنها سجلت 529 وفاة جراء الإصابة فيروس كورونا المستجد، الثلاثاء، بينما وصل عدد الإصابات الجديدة إلى 16017 إصابة.

