فوائد شمع العسل للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 31 مارس 2021 04:35 مساءً - " فيه شفاء للناس"، بهذا الوصف أنزل القرآن الكريم ما يختصر معجزات العسل للصحة العامة، فهو دواء ووقاية وصحة، ولذلك فيجب الحرص على تناوله، فيما يصنع النحل عسله في ثقوب صغيرة مرتصة من الشمع، ولشمع العسل كما يعرف بشكله الهندسي الجميل فوائد عظيمة يستعرض أهمها خاصة للأطفال اختصاصي التغذية الدكتور أيمن سعيد حيث يشير للآتي.

ما هو شمع العسل؟

شمع العسل هو أحد منتوجات النحل

يعد شمع العسل أحد منتوجات داخل خلية النحل، ويمتاز بشكله الهندسي الدقيق الصنع، وهو هش وقابل للكسر، وفي نفس الوقت تمتلئ فتحاته الكثيرة بالعسل مما يضاعف من قيمته الغذائية، ويباع بسعر مرتفع بسبب ذلك، ويحرص الناس على التزود به؛ لكي يحصلوا على قيمة غذائية مضاعفة.

فوائد شمع العسل للطفل

العسل وشمعه غذاء ودواء

يحتوي شمع العسل على قيمة غذائية عالية، حيث يحتوي على الفيتامينات بنسبة كبيرة خاصة فيتامين ج الذي يعزز مناعة الجسم.

ويعمل شمع العسل على حماية القولون عند الأطفال خاصة أنهم يتناولون المقرمشات المملحة والمضاف لها البهارات في الوقت الحالي.

ويمنع إصابة الأطفال بالإمساك المزعج.

ويقلل من أعراض الرشح لدى الأطفال مثل تدميع العين، وسيلان الأنف.

يعالج شمع العسل الغازات لدى الأطفال.

ويعالج حساسية الصدر وأعراض مرض الربو.

ويعتبر شمع العسل من مسكنات الألم الآمنة.

ويعمل شمع العسل على علاج الطفح الجلدي عند الأطفال.

ويقلل من ظهور حب الشباب في فترة المراهقة عند الجنسين.

كما يمكن أن يعمل على تغذية شعر الأطفال وعلاج جفافه بما يحتويه من عناصر غذائية مفيدة.

ويعمل شمع العسل على علاج التهابات اللثة عند الأطفال.

يستخدم شمع العسل لعلاج الجيوب الأنفية ومشاكلها مثل الصداع والاحتقان؛ حيث يمكن مضغ قطعة منه يومياً لمدة شهرين.

ويعمل على تطهير جروح الأطفال وتسريع شفائها.

محاذير تقديم شمع العسل للأطفال

لا يقدم للطفل قبل السنة

يجب عدم تقديم العسل للأطفال بصورة عامة قبل عمر السنة، والأمر نفسه ينطبق على الشمع.

كثرة تناول شمع العسل يؤدي إلى أضرار بالأمعاء ويمكن أن يؤدي لانسدادها.

وكما يجب تناوله بحذر لدى الأطفال المصابين بالحساسية من العسل.