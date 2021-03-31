كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 31 مارس 2021 04:35 مساءً - اقترب موعد الولادة، وأصبح عليك الاستعداد لها بعد أن أكد لك طبيبك أن الأمور تسير على نحو جيد، وأنك سوف تضعين مولودك المنتظر عن طريق الولادة الطبيعية، ولذلك فهناك عدة طرق وخطوات لكي تستعدي للولادة الطبيعية، ويمكنك أن تتعرفي إليها من خلال لقاء "الخليج 365" مع طبيبة النساء والولادة ريهام مرزوق، والتي أشارت للآتي بخصوص الولادة الطبيعية والتحضير لها.

ماذا نقصد بالولادة الطبيعية؟

خروج الجنين إلى الحياة

يقصد بالولادة الطبيعية أن يخرج الجنين إلى الحياة بطريقة طبيعية دون حاجة لشق البطن والجراحة، ومن ثم الخياطة، وتكون الولادة الطبيعية عن طريق قناة الولادة، ويمكن أن نطلق على الولادة الطبيعية أنها سهلة إذا كانت قد مرت بأقل كمية ممكنة من الألم، وفي وقت قصير أيضاً، وكذلك باستخدام أقل كمية من مسكنات الألم ومحفزات الطلق مثلاً.

طرق الاستعداد للولادة الطبيعية

حان وقت الولادة

تجهيز حقيبة الولادة

وتشمل تجهيز حاجيات الأم والمولود، ويجب أن تجهزها الأم بمجرد دخولها في الشهر التاسع تحسباً للولادة المبكرة، فالولادة يمكن أن تحدث في أي يوم من أيام الشهر التاسع، ويجب أن تحتوي الحقيبة على غيارات المولود بحيث تكفي لفترة مكوث في المستشفى قد تضطر لها الأم، علاوة على حاجيات ومستلزمات الأم مثل ملابس ما بعد الولادة وفوط الحماية الشخصية، وكذلك يفضل أن يكون لديها أدوات لتعقيم سرة المولود.

التأكد من قياسات جسمك الحيوية

يجب أن تخضعي لقياسات جسمك الحيوية في الشهر الأخير، ويجب أن تفعلي ذلك بشكل يومي أو كل عدة أيام في حال قارب الشهر التاسع على الانتهاء، ومن هذه القياسات قياس ضغط الدم، وكذلك نسبة السكر، وأيضاً قياس درجة حرارة الأم، ونسبة الهيموجلوبين.

بالإضافة لضرورة التأكد من نبضات قلب الجنين ووظائفه الحيوية من خلال السونار، ويحدث ذلك قبل دخول غرفة الولادة، ويوماً بعد يوم في حال تأخر موعد الولادة.

الحمام الدافئ

بمجرد أن تشعري بآلام الولادة المتلاحقة، ويكون في ذلك الوقت الطلق حقيقياً، فيجب أن تهرعي للحصول على حمام دافئ وسريع، بشرط ألا تكوني وحدك؛ حتى لا تقعي أو تنزلقي بسبب الألم، فالحمام الدافئ يساعد على تنشيط الدورة الدموية في منطقة الحوض، ويقلل من الألم في نفس الوقت، ويجب أن تذهبي للولادة بجسم نظيف خاصة في منطقة خروج الجنين؛ حتى لا يتعرض للتلوث، ولا تنسيْ بالطبع العناية بنظافة وتعقيم المنطقة؛ استعداداً لخروج الجنين.

ممارسة الرياضة

يجب ممارسة الرياضة

يفضل ممارسة الرياضة وخاصة المشي قبل الولادة بعدة أيام، ولا يفضل المشي والتعرض لبذل المجهود مع حدوث الطلق؛ لأنك بحاجة للدفع أثناء نزول الجنين، ولا تستنزفي طاقتك بأي مجهود آخر، فقط عليك ممارسة تمارين التنفس العميق، أما الدفع فهو نوع من الرياضة يمكن التمرس عليه بواسطة الطبيب أو الممرضة، كما يمكن ممارسة تمارين كيجل.

التدرب على وضعية الولادة المناسبة

حيث أثبتت الدراسات أن وضعية الوقوف والقرفصاء، وكذلك وضعية الجلوس أفضل من وضعية النوم على الظهر والاستلقاء عند الولادة، حيث توفر هذه الوضعيات الدفع المناسب لخروج الجنين، وتقليل مدة الطلق.