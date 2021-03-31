كيف ومتى يتم تعقيم زجاجات الرضاعة للأطفال؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 31 مارس 2021 04:35 مساءً - جدول المحتوى

1- متى يجب تعقيم رضّاعات الأطفال؟

2- كم مرة يتم تعقيم رضّاعات الأطفال؟

3- متى أتوقف عن تعقيم رضّاعات الأطفال؟

4- كيفية تعقيم رضّاعات الأطفال.

بمجرد الانتهاء من البحث وتحديد أفضل زجاجات الرضاعة للأطفال، تفكر الأمهات في كيفية تنظيفها. وإذا استمعت إلى نصيحة والدتك أو جدتك، فقد تشعرين بالقلق حيال كيفية تعقيم رضّاعات الأطفال، لكن اعلمي أن تعقيم زجاجات الأطفال ليس ضرورياً إلا في مواقف معينة. وهذه أفضل الطرق للقيام بهذه المهمة. يشرحها للأمهات، الدكتور أحمد عبدالعال، استشاري طب الأطفال في مستشفى برجيل.

د. أحمد عبدالعال

1- متى يجب تعقيم زجاجات الأطفال؟

يجب تعقيم رضاعة طفلك

يعد تعقيم رضّاعات الأطفال خطوة إضافية تتجاوز التنظيف التقليدي الذي يوفر حماية إضافية ضد الجراثيم. وبصفة عامة، عندما تشترين الزجاجات لأول مرة، من المهم تعقيمها مرة واحدة على الأقل، فأنت لا تعرفين مصدر تلك الزجاجة قبل تعبئتها وبيعها لك، لذا فإن التعقيم الأولي هو طريقة سريعة وسهلة لضمان صحة الطفل وسلامته. عدا ذلك فإن المياه المضافة للحليب، معقمة، فهي تؤخذ من زجاجات معبأة، أي ليس لدينا مشكلة في المياه، والخوف من تلوثها، ومع ذلك فهناك حالات تستوجب تعقيم زجاجة الرضاعة، وهي:

• إذا كان الطفل مريضاً. فإن آخر شيء تريدين القيام به هو المخاطرة بإعادة إصابته باستخدام زجاجات غير نظيفة، وإذا كنت قلقة بشأن أي جراثيم أو بكتيريا عالقة في زجاجات طفلك، فمن المؤكد أن تعقيمها سيريح بالك.

• إذا كان الطفل خديجاً وُلد قبل الأوان أو يعاني من ضعف في جهاز المناعة.

• إذا لم يكن لديك إمكانية الوصول إلى مياه الشرب النظيفة. أو تستخدمين مياه الآبار أو تسافرين إلى بلد فيه مياه مشكوك بنظافتها، فقد تحتاجين إلى تعقيم زجاجات الأطفال كثيراً؛ مرة واحدة يومياً أو حتى بعد كل استخدام من الأفضل تجنب تراكم الميكروبات الضارة.

2- كم مرة يتم تعقيم زجاجات الأطفال؟

التعقيم الدائم يتلف الرضاعة

عدد مرات تعقيم رضّاعات الأطفال أمر متروك لك حقاً، لذا افعلي ما هو مناسب لعائلتك. إذا كنت تستخدمين غسالة أطباق بالماء الساخن ودورة تجفيف ساخنة لتنظيف عناصر تغذية طفلك، فلا داعي لتعقيم زجاجات الأطفال يدوياً. يقول مركز السيطرة على الأمراض (CDC) إنه يمكنك تعقيم الزجاجات مرة واحدة على الأقل يومياً.

3- متى أتوقف عن تعقيم رضّاعات الأطفال؟

توقفي عن التعقيم بعد سن ثلاثة أشهر

يفضل الاستمرار في تعقيم الرضاعات بإحدى هذه الطرق حتى يبلغ الطفل عامه الأول، ويصبح جهازه المناعي أكثر مقاومة للبكتيريا والجراثيم.

حينها يمكن الاكتفاء بغسلها جيداً واستخدام الفراشي الخاصة بتعقيم كل جزء من أجزاء القارورة.

ولا تتردي برمي رضّاعات الأطفال إذا لاحظت أن بها شقوقاً أو رقائق، أو روائح قوية كما يجب دائماً استبدال حلمات الزجاجة التي تعرضت للتلف والتمزق الملحوظ؛ لأنها يمكن أن تشكل خطر الاختناق.

4- كيفية تعقيم زجاجات الأطفال

هناك عدة طرق لتعقيم رضاعات الأطفال

عندما يتعلق الأمر بتحديد كيفية تعقيم رضّاعات الأطفال، اختاري الطريقة التي تناسبك وتناسب ميزانيتك، تابعي معنا هذه الطرق:

تعقيم زجاجات الأطفال بالماء المغلي

تأكدي أولاً أن المواد المستخدمة في تصنيع الرضاعة والحلمة قابلة للغلي، حيث إن هناك بعض الأنواع التي تتلف إذا تم غليها في الماء، وكل ما تحتاجينه هو الماء والإناء. ولا تقلقي، لا بأس في تعقيم الزجاجات البلاستيكية باستخدام هذه الطريقة.

املئي قدراً كبيراً ونظيفاً بما يكفي من الماء لتغطية الزجاجات.

اغمري الزجاجات المغسولة حديثاً في الماء رأساً على عقب، وتأكدي من عدم وجود أي فقاعات هواء في القاع.

دعي الماء ليغلي. 10 دقائق (راجعي إرشادات الشركة المصنعة لمعرفة الاختلافات).

أطفئي النار وارفعي الزجاجات باستخدام الملقط.

ضعيها على قطعة قماش نظيفة وجافة واتركيها تجف في الهواء.

تعقيم رضّاعات الأطفال في الميكروويف

يتوفر جهاز تعقيم الرضاعات في الميكروويف، حيث يتم وضعه بداخله وتسخين الماء بواسطة حرارة المايكروويف، وبنفس الطريقة السابقة يتم تعقيم الزجاجات. من دون جهاز التعقيم، حيث يمكن الاكتفاء بوضع زجاجات الحليب لمدة دقيقة واحدة في الميكروويف، حتى يتم تعريضها للحرارة الكافية لتخليصها من أي بكتريا وجراثيم.

تعقيم رضاعات الأطفال بالبخار الكهربائي

يمكن أن تختاري طريقة التعقيم المتوفرة لديك

يمكن أن يصل إلى درجات حرارة أعلى من الماء المغلي، لذلك يمكن أن يقتل المزيد من البكتيريا والعفن. رغم ارتفاع سعره حسب عملة بلدك. حتى أنه يمكنك أن تضعي فيه الألعاب البلاستيكية الصغيرة وحلقات التسنين بمجرد أن يتخطى الطفل مرحلة الزجاجة.

قبل استخدام المعقم الكهربائي، يجب أن تقومي بقراءة إرشادات الجهاز، والمدة التي يجب أن تضعي الزجاجات فيها بالجهاز، ثم اتباع هذه الخطوات:

قومي بملء الجهاز بكمية من الماء البارد. بعد تنظيف الزجاجات من الحليب العالق بها، ضعيها في جهاز المعقم الكهربائي، بحيث يكون اتجاه الزجاجات لأسفل والحلمات لأعلى لأنك تحتاجين تنظيفها من الداخل. إذ أن طريقة عمل الجهاز تقوم من خلال التسخين في المنطقة السفلى من ثم يتصاعد البخار لأعلى. قومي بإغلاق الجهاز بإحكام وتأكدي من عدم تسرب أي بخار ماء خارجه. إبدئي في تشغيل الجهاز، واتركيه المدة المذكورة في التعليمات الخاصة به، وعادةً ما تكون 5 إلى 10 دقائق، وبعد الانتهاء من التعقيم انتظري قليلاً لأنها ستكون ساخنة ثم أخرجي الزجاجات من الجهاز.

التعقيم بالماء البارد

تتعرض الرضاعة للتلوث بالميكروبات

تعتبر هذه الطريقة مثالية في حالة عدم تواجد الأم بالمنزل وعدم توفر مصادر كهرباء للغلي أو البخار، وهذه هي الخطوات التي تتبعينها للتعقيم البارد: