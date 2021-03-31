من مطبخك ..علاجات سريعة لأكثر المشاكل الصحية شيوعًا

بيروت - نادين محمد - علاجات منزلية كثيرة يمكن أن تجديها في مطبخك في حل لكثير من المشاكل الصحية مثل الحروق الطفيفة والطفح الجلدي الحراري والجفاف والصداع وآلام المعدة. إليك أكثر العلاجات المنزلية فعالية التي يدعمها العلم. وكيف يمكن استخدامها كعلاج منزلي في وقت الحاجة.

1. الكركم لعلاج الألم والالتهابات

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يُعرف الكركمين الموجود في الكركم بخصائصه المضادة للالتهابات والأكسدة.

يساعد على محاربة الإجهاد التأكسدي وتقليل التهاب مجرى الهواء.

يمتلك الكركم أيضاً خصائص مطهرة ومضادة للفطريات ومضادة للبكتيريا يمكن أن تفيد جهاز المناعة بعدة طرق.

الكركم كعلاج منزلي:

يمكن استخدام التوابل لعلاج الجروح والكدمات والجروح ومشاكل الهضم والبرد والسعال وحب الشباب ومشاكل الجلد.

طريقة الاستخدام :

يمكن إضافة الكركم للطعام بانتظام. أو سخني ملعقة صغيرة من السمن ثم أطفئي النار. أضيفي ملعقة صغيرة من الكركم ثم اخلطيها جيداً. اشربيه مع كوب من الحليب الفاتر.

أشارت الدراسات أيضاً إلى ملعقة صغيرة. يجب أن يبدأ تناول الكركم يومياً في توفير فوائد ملحوظة بعد أربعة إلى ثمانية أسابيع.

تحذير : الاستهلاك المفرط للكركم يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.

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يشتهر الزنجبيل بخصائصه المضادة للالتهابات، ويساعد على تكسير المخاط، مما يسهل على جسمك طرد الهواء. كما أنه يساعد على تحسين الدورة الدموية في الرئتين ويقلل من الالتهاب.

الزنجبيل كعلاج منزلي:

يمكن استخدام الزنجبيل لتخفيف الغثيان والقيء (غثيان الصباح) وآلام الدورة الشهرية والالتهابات الطفيفة.

طريقة الاستخدام:

خذي سم من جذر الزنجبيل، قشريه، قطعيه إلى قطع ثم اغليه. صفيه واشربيه على شكل شاي للتخفيف.

أو يمكنك إضافة السكر والزنجبيل وقطرات قليلة من الماء واستخراج العصير باستخدام ملعقة وابتلاعه للتخفيف من تقلصات الدورة الشهرية.

تحذير :

لا تستهلكي أكثر من 4 جرامات من الزنجبيل في اليوم لأنه قد يسبب حرقة المعدة، واضطراب المعدة، من بين أمور أخرى بسيطة.

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على مر العصور، تم استخدام العسل كدواء وغذاء وهو يحتوي على نسبة عالية من المركبات النباتية المفيدة ويقدم العديد من الفوائد الصحية.

يحتوي العسل أيضاً على خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا.

تشير الدراسات إلى أن تناول العسل وخلطه مع الأعشاب والفواكه والأطعمة الأخرى يمكن أن يساعد في تعزيز الشفاء.

العسل كعلاج منزلي:

يمكن استخدام العسل لالتهاب الحلق ونزلات البرد (عسل + ليمون)، التهاب المعدة (زنجبيل + عسل)، وجع الأسنان (قرنفل + عسل)، حمض الجزر (خل التفاح + عسل)، حب الشباب (عسل + عسل). ماسك الزبادي للوجه) والتهاب العضلات (العسل + ماء جوز الهند).

تحذير :

قللي من استهلاكك اليومي من العسل إلى 3 ملاعق كبيرة؛ لأن العسل الزائد يمكن أن يسبب الإمساك أو الانتفاخ أو الإسهال.

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أوراق النعناع قليلة السعرات الحرارية. نظراً لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف، يمكن أن تساعد في منع عسر الهضم وتقليل مستويات الكوليسترول المرتفعة والحد من مخاطر زيادة الوزن والسمنة.

النعناع كعلاج منزلي:

يمكن استخدام النعناع لعلاج انتفاخ البطن ورائحة الفم الكريهة وآلام الدورة الشهرية والإسهال والغثيان والقلق المرتبط بالاكتئاب والصداع (تأثيرات مهدئة) ونزلات البرد وعسر الهضم.

طريقة الاستخدام :

مضغ أوراق النعناع يمكن أن يساعد في التخلص من رائحة الفم الكريهة والغازات وما إلى ذلك؛ يمكنك صنع شاي النعناع للقلق المرتبط بالاكتئاب والصداع ونزلات البرد وأيضاً لعسر الهضم.

تحذير :

الاستهلاك المفرط لأوراق النعناع يمكن أن يسبب حرقة في المعدة وجفاف الفم والغثيان والقيء. تناول هذه الأطعمة للتخلص من الإمساك بسهولة.

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