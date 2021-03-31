شكرا لقرائتكم خبر عن CDC: أغلب متلقى لقاحات كورونا لا يصابون بالفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت روشيل والينسكى، مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية CDC إن البيانات الجديدة التى أصدرها مركز الوقاية من الأمراض الأمريكى تشير إلى أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل تقريبًا لا يصابون بفيروس كورونا، بحسب ما ذكر موقع "بيزنس إنسايدر".

وأوضحت روشيل والينسكى: "تشير بياناتنا من CDC اليوم إلى أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم لا يحملون الفيروس ولا يمرضون به، وهذا ليس فقط فى التجارب السريرية، لكنه أيضًا على أرض الواقع".

وكشفت دراسة جديدة لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) لما يقرب من 4000 عامل في الخطوط الأمامية لمواجهة فيروس كورونا، بعضهم تم تطعيمهم والبعض الآخر لم يتم تطعيمهم، والذين اختبروا أنفسهم أسبوعيًا لعدوى كورونا بين ديسمبر ومارس.

ومن بين الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل في الدراسة، تم اكتشاف ثلاث إصابات فقط لكورونا، وسجل المشاركون غير الملقحين في الدراسة 161 حالة كورونا.

وكان التطعيم بلقاحين هما Pfizer أو Moderna، ومن ثم السماح لتلك اللقاحات بأسبوعين كاملين حتى تصبح سارية المفعول، أدى تقريبًا إلى القضاء على جميع الإصابات التي يمكن اكتشافها - سواء كانت بدون أعراض أم لا.

وخلص مركز السيطرة على الأمراض، بناءً على تلك النتائج إلى أن لقاحات كورونا من شركة Pfizer وModerna فعالة بنسبة 90% تقريبًا في الوقاية من عدوى كورونا في العالم الحقيقي، حتى النوع الذي لا تظهر عليه أعراض وهذه علامة رائعة ، لأنها تعني أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم يحتمل أن يحمي من حولهم من الإصابة بفيروس كورونا.

ولا تزال هناك حاجة إلى مزيد من البيانات لتوضيح ذلك بشكل قاطع، وهذا هو السبب في قيام الباحثين حاليًا بتجنيد الآلاف من طلاب الجامعات في جميع أنحاء البلاد لمعرفة المزيد حول احتمال انتشار هذا الفيروس بدون أعراض بين الأشخاص الملقحين.

وقال الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية في إحاطة لفريق عمل كورونا بالبيت الأبيض، "نأمل أن نتمكن في غضون الأشهر الخمسة المقبلة أو نحو ذلك من الإجابة على السؤال المهم للغاية حول ما إذا كان الأشخاص الذين تم تطعيمهم يصابون بالعدوى بدون أعراض، وإذا حدث ذلك، فهل ينقلون العدوى إلى الآخرين".