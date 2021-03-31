"الصحة العالمية" تعلق على اللقاحات الصينية ضد كورونا.. ماذا قالت؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن خبراء منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أن لقاحي مختبري سينوفارم وسينوفاك الصينيين ثبت أنهما آمنان وفعالان ضد فيروس كورونا.

هذا التقييم أجرته مجموعة الخبراء الاستراتيجية الاستشارية حول التلقيح في منظمة الصحة العالمية التي اجتمعت من 22 إلى 25 مارس/ آذار، وهؤلاء الخبراء مكلفون بصياغة توصيات في مجال اللقاحات.

وفي وثيقة تلخص أبرز النقاط التي طرحت خلال الاجتماع، قال الخبراء إن هذين اللقاحين الصينيين اللذين قدما طلبا للموافقة على استخدامهما لدى منظمة الصحة العالمية "أثبتا سلامتهما وأبرزا فاعلية جيدة ضد كوفيد-19 حين يكون المريض يظهر أعراضا".

وأضافت "لكن ما زال يتعين توافر بيانات فيما يتعلق بالمسنين والأشخاص الذين يعانون أمراضا أخرى".

وتابعت أنه بعد استخدامها سيكون من الضروري إجراء دراسات حول فاعلية وأمان هذين اللقاحين "لتقييم أثرهما على هاتين الشريحتين".

وقرارات منظمة الصحة العالمية بشأن طلب المواقفة الذي قدمته سينوفارم وسينوفاك ليست متوقعة قبل مطلع أبريل/ نيسان على أقرب تقدير.

وتسمح موافقة منظمة الصحة العالمية بموجب إجراء الحالات الطارئة للدول بتسريع إجراءات الموافقة التنظيمية الخاصة بها لاستيراد اللقاح وإدارته. كما تتيح لليونيسيف شراء اللقاح لتوزيعه على الدول التي تحتاجه.