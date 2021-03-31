صحة ورشاقة

هل تشترط السعودية التطعيم بلقاح كورونا لأداء عمرة رمضان؟

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الحج والعمرة ، الأربعاء، أن الحصول على لقاح ليس شرطا حتى الآن للراغبين في أداء العمرة من داخل المملكة.

وقالت الوزارة عبر حسابها على موقع تويتر: "حتى الآن، غير مطلوب (الحصول على لقاح كورونا)  للعمرة في رمضان".

وأضافت: "الأعمار المصرح لها بالعمرة من داخل المملكة، حسب تعليمات وزارة الصحة، من 18 إلى 70 سنة".

وكانت الوزارة أكدت، في وقت سابق، أنها تستعد لموسم عمرة رمضان بداية من نقاط الفرز لتصاريح "اعتمرنا" ومناطق نقل المعتمرين، إضافة إلى التطبيق الدقيق للإجراءات الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة، والارتباط الوثيق بين الوزارة وتطبيق توكلنا.

وكانت وزارة الصحة أصدرت ضوابط لموسم الحج هذا العام، يتصدرها حصول حجاج الداخل والخارج على جرعات اللقاح ضد كورونا.

وأوضحت الوزارة أن الضوابط تضمنت إلزام الحجاج القادمين من خارج المملكة بأخذ لقاح مضاد لفيروس كورونا معتمد من منظمة الصحة العالمية، على أن تكون الجرعة الثانية من اللقاح قبل دخول المملكة بنحو أسبوع.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا