الأول من نوعه بالعالم.. لقاح لحماية الحيوانات من كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 31 مارس 2021 01:02 مساءً - منذ 7 دقائق

أعلنت روسيا ، عن تسجيل أول لقاح في العالم لحماية الحيوانات من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، وفقا لما قالته هيئة حكومية.

ولدى روسيا بالفعل ثلاثة لقاحات لحماية البشر من هذا المرض أشهرها سبوتنيك في، إذ أقرت السلطات في موسكو لقاحين آخرين للاستخدام الطارئ هما إيبيفاك كورونا وكوفيفاك.

وذكرت هيئة روسلخوزنادزور الروسية للرقابة الزراعية أن اللقاح الجديد طورته وحدة تابعة لها وأطلقت عليه اسم كارنيفاك-كوف.

وقال كونستانتين سافنكوف نائب رئيس الهيئة إن “التجارب السريرية على كارنيفاك-كوف والتي بدأت في أكتوبر شملت الكلاب والقطط والثعالب القطبية وحيوانات المينك وغيرها”.

وأضاف أن “نتائج التجارب تسمح لنا باستنتاج أن اللقاح غير ضار ومنشط قوي للمناعة، إذ أن كل الحيوانات التي تم تطعيمها به طورت أجساما مضادة لفيروس كورونا في 100 في المئة من الحالات”.

وأوضح أن المناعة تستمر ستة أشهر، غير أن مطوري اللقاح يواصلون تحليلاتهم في هذا الصدد، مشيرا إلى أن إنتاج اللقاح على نطاق واسع قد يبدأ في أبريل.