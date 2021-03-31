صحة ورشاقة

المجر تسجل أكبر عدد يومي لوفيات كورونا منذ بدء الجائحة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الحكومة المجرية، الأربعاء، أن البلاد سجلت عددا قياسيا من الوفيات اليومية بـ"كوفيد-19"، الثلاثاء، بلغ 302 وفاة.

وهذا الرقم هو أكبر عدد يومي للوفيات منذ بدء الجائحة، كما سجلت 6700 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

وتجاوز عدد الذين يعالجون من الفيروس بالمستشفيات 12 ألفا منهم 1492 على أجهزة تنفس صناعي، الثلاثاء، مما يزيد الضغوط على نظام الرعاية الصحية في البلاد.

وقالت الحكومة إن نظام الرعاية الصحية يرزح تحت وطأة ضغوط شديدة رغم أن برنامج التطعيم وصل لخُمس عدد السكان بالفعل وهو واحد من أسرع حملات التحصين في أوروبا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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