شكرا لقرائتكم خبر عن فوز 4 مشروعات بحثية من الجامعة المصرية اليابانية بمسابقة المخترع الشاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ساتوشي جوتو، نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للبحوث، إن لجنة تقييم اختراعات الطلاب بالجامعة، تقوم بتقييم ومتابعة مدى التقدم في اختراعات طلاب مرحلة البكالوريوس الذين حصلوا على تمويل لمشروعاتهم من الجامعة، بهدف الوصول إلى نموذج صناعي أولي لفكرة اختراعاتهم التي فازوا بها بمسابقة المخترع الشاب التي نظمتها الجامعة في شهر ديسمبر الماضي، وفاز فيها 4 مجموعات طلابية.

وأوضح أن كل مجموعة تقدمت بفكرة اختراع قابل للتطوير يؤدي في النهاية إلى إنشاء شركات صغيرة تعزز مجالات ريادة الأعمال.

أشار «جوتو»، إلى أن المشروعات البحثية التي فاز بها الطلاب والطالبات بالمسابقة في مجالات تصميم وتنفيذ ساق اصطناعية ذكية وسكوتر المطحنة وتصميم تطبيق حاسوبي لتحسين الرعاية الصحية، ونظام طب الأسنان الذكي، مشيرا إلى أن الطلاب والطالبات المخترعين قاموا باستعراض النتائج التي توصلوا إليها خلال الثلاثة أشهر الأولى في مشروع تنفيذ أفكار اختراعاتهم خلال اجتماع لجنة تقييم المشروعات بالجامعة.

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