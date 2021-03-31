شكرا لقرائتكم مأساة سيدة السلام بمصر كادت تتكرر.. الجيران سحلوا فتاة اختلت بخطيبها بشقتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - من جديد كادت تتكرر مأساة سيدة منطقة السلام في العاصمة المصرية القاهرة، والتي انتحرت قفزًا من شرفة شقتها بالطابق السادس، بعدما اقتحم الجيران شقتها بزعم اختلائها بصديقها، ولكن هذه المرة في منطقة المرج.

البداية تدوينة لشاب يدعى محمد طاهر نشرها على صفحته على "فيسبوك"، ونشرتها وسائل إعلام مصرية طالب فيها بسرعة التدخل لإنقاذ فتاة أطلقت استغاثة تفيد تعرضها وشقيقتها ووالدتها وخطيبها للضرب والسحل، بعدما اقتحم الجيران منزلهن في منطقة مؤسسة الزكاة التابعة للمرج بالقاهرة، بزعم أنهم شاهدوا شقيقتها مع خطيبها بمفردهما في شرفة الشقة وتبادلهما الأحضان.

وكشف أن الجيران اقتحموا الشقة وتناوبوا بالاعتداء على الشاب خطيب الفتاة وسحلوه، وكذلك الاعتداء على كل من في المنزل الذي تبين أنه تقطنه سيدة مسنة وبناتها فقط.

وقال إن الفتيات تقدمن ببلاغ لشرطة النجدة للتدخل وإنقاذهن.

من جانبها بدأت الأجهزة الأمنية التحقيق في الواقعة فيما تجري مفاوضات حاليا للتصالح بين أطرافها من جانب وسطاء وجيران آخرين.

وكانت منطقة دار السلام شرق القاهرة قد شهدت قبل أسبوعين واقعة مماثلة حينما اقتحم عدد من الأشخاص شقة جارتهم وهي سيدة تقيم بمفردها وتناوبوا على ضربها بحجة اختلائها بصديقها حتى فرت منهم وقفزت من الطابق السادس لتلقى مصرعها على الفور.

وكشفت التحقيقات أن صاحب العقار وزوجته وأحد السكان اقتحموا شقة السيدة أثناء تواجدها في شقتها برفقة أحد الأشخاص، وتعدوا عليهما بالضرب المبرح، فحاولت الهروب منهم، لتسقط من شرفة شقتها وتلفظ أنفاسها الأخيرة في الحال.

وكشف النائب العام أن المجني عليها ألقت بنفسها من شرفة المسكن بعدما أرهبها جيرانها والشخصَ الذي كان معها، واعتدوا على الأخير وقيدوه بوثاق. وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيامٍ احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.