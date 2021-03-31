رجيم رمضان لخسارة 4 كيلوغرامات في أسبوع

بيروت - نادين محمد - الحفاظ على لياقتك خلال شهر رمضان يمكن أن يكون أمرًا صعبًا، بالأخص مع تنوع خيارات الطعام الدسمة والسكرية وإستهلاكها بشكل متكرر في شهر رمضان مقارنة بالأشهر الأخرى، والتي تؤدي إلى زيادة الوزن رغم محاولة تجنب ذلك، ولكن، يبدو الأمر سهلاً للغاية، وليس من أكثر المهام تحديًا، للتخلص من الوزن الزائد والوصول إلى الوزن المطلوب.

تُقدم لك "الجميلة"، رجيمًا لمدة أسبوع في رمضان من دون حرمان، ويمكنك تطبيقه مع الحرص على تناول 8 أكواب من الماء بشكل يومي للوصول إلى النتيجة التي تطمحين لها.

تخسيس 4 كيلوغرامات من الوزن بأسبوع واحد في رمضان

​

اليوم الأول:

وجبة السحور: شريحة واحدة من الخبز المحمص وكوب من الحليب وعشر حبات من المكسرات غير المملحة مع علبة زبادي.

وجبة الإفطار: أربع ملاعق أرز، وشوربة فراخ بملح خفيف، وربع دجاجة بدون جلد، مع سلطة الحمص.

اليوم الثاني:

وجبة السحور: بيضتين مسلوقتين وقطعة جبنة حجم كف اليد، مع تفاحة أو موزة.

وجبة الإفطار: أربع ملاعق من الأرز المسلوق، ونصف دجاجة مع طبق أي نوع خضار مطبوخ، وسلطة خضراء، مع سلطة فواكه بعد الفطور بثلاث ساعات.

​

اليوم الثالث:

وجبة السحور: رغيف كامل قمح غامق، وعلبتبن زبادي، مع ثمرة من الكمثرى أو البرتقال.

وجبة الإفطار: ست ملاعق من الأرز، وسمك مشوي مع خضار، وقطعة من الحلوى بعد الإفطار بثلاث ساعات.

اليوم الرابع:

وجبة السحور: قطعتان من الخبز المحمص مع جبن خفيف الملح، وملعقة من المربى مع ثمرتان من الفواكه.

وجبة الإفطار: طبق خضار مطبوخ وسلطة، وأربع ملاعق مكرونة مطبوخة مع حبتين سمبوسة، وقطعة من الكيك أو الحلوى بعد الإفطار بثلاث ساعات.

​

اليوم الخامس:

وجبة السحور: رغيف سن مع زبادي وقطعة جبنة وخيار وطماطم وخس.

وجبة الإفطار: قطعة مكرونة بشاميل مع طبق خضار كبير وشوربة، وقطعة صغيرة من الحلو.

اليوم السادس:

وجبة السحور: أربع ملاعق فول ونصف رغيف بلدي مع سلطة وقطعة جبن.

وجبة الإفطار: خمس ملاعق أرز مع قطعة لحم وطبق شوربة لسان عصفور أو شعرية، وقطعة حلوى بعد الإفطار بثلاث ساعات.

​

اليوم السابع:

وجبة السحور: طعمية مع ملعقتين فول ورغيف سن، وثمرتين فاكهة.

وجبة الإفطار: كمية مفتوحة من الطعام فهو راحة قبل بداية الأسبوع التالي.

اقرئي أيضاً:

خسارة الوزن بدون حرمان في رمضان

خسارة الوزن بدون حرمان في رمضان

خسارة الوزن بطريقة مذهلة مع رجيم الخس والخيار