دراسة: الخلايا التي تتصدى لفيروس «كورونا» تحمي من السلالات المتحورة

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
كشفت دراسة أمريكية نشرت الثلاثاء، أن أحد مكونات الجهاز المناعي المعروف باسم الخلايا التائية أو “T cells” التي تتصدى للإصابة بفيروس كورونا، تحمي أيضا فيما يبدو من 3 سلالات جديدة متحورة هي الأكثر إثارة للقلق.
وأوضحت الدراسة، أن سلالات معينة من فيروس كورونا المستجد، ظهرت في بريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل، قد تقوض الحماية المناعية للأجسام المضادة واللقاحات، بحسب “سكاي نيوز”.
وأشارت إلى أن الأجسام المضادة التي تمنع فيروس كورونا من الالتصاق بالخلايا البشرية تلعب دوراً أكثر أهمية، بحسب الدراسة التي أجراها باحثون في المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، التي خلصت إلى أن الخلايا التائية تلعب دورا وقائيا إضافيا على ما يبدو.
وقال أندرو ريد الذي أشرف على الدراسة: “تظهر بياناتنا، بالإضافة إلى النتائج من المجموعات الأخرى، أن الخلايا التائية التي تتصدى لـ(كوفيد 19) لدى المصابين بالسلالات الفيروسية الأولية تتعرف تماما فيما يبدو على السلالات الرئيسية الجديدة التي تم رصدها في بريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل”.
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