شكرا لقرائتكم صور لطبيبات مصريات بصحراء سيناء تثير الدهشة.. هذه قصتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صوراً لطبيبات مصريات يترجلن سيرًا على الأقدام في صحراء سيناء في طريقهن لأداء واجبهن الإنساني والمهني.

وكشفت الصور قيام طبيبات مصريات بفريق التطعيم في الإدارة الصحية لمدينة بئر العبد شمال سيناء وهن يترجلن سيرا على الأقدام ويقطعن مئات الأميال لصعوبة تحرك السيارات في هذه المنطقة متوجهات لتطعيم أطفال يقطنون في منازل بمنطقة العسيلة طريق أبو شلة الجديد ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال.

وتبين أن الطبيبات كن في طريقهن لهؤلاء الأطفال الذين يقطنون في مناطق بعيدة عن العمران ويصعب وصولهم للمدينة أو الوحدة الصحية للحصول على التطعيم لبعد المسافة، ولعدم توافر وسائل مواصلات في تلك المنطقة النائية، ما دفع الطبيبات للتوجه لهم وتطعيمهم في منازلهم رغم قسوة الطريق الوعر وتعرضهن لعواصف هوائية تهب على محافظات مصر حاليا.

ويأتي ذلك ضمن الحملة القومية للتطعيم بالجرعة الثانية ضد مرض شلل الأطفال والتي أطلقتها وزارة الصحة المصرية قبل أيام وتنتهي اليوم الأربعاء، للأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات وبالمجان وتستهدف تطعيم 16,7 مليون طفل من المصريين وغير المصريين المقيمين على أراضيها.

وأثارت الصور إعجابا كبيرا على مواقع التواصل وإشادات بدور وموقف هؤلاء الطبيبات وسط مطالبات بتكريمهن وتقديرهن التقدير الواجب والأمثل لهن.