لماذا تتحول الأسنان إلى اللون الأصفر وطرق تبييضها بخطوات بسيطة؟

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القاهرة - سامية سيد - اصفرار الأسنان يمكن أن يكون مؤشرا على الأسنان غير الصحية وتحدث نتيجة لعدة أسباب، مثل طحن الأسنان المستمر وأنشطة نمط الحياة مثل التدخين، ويُعد تبييض الأسنان طريقة بارزة يختارها الناس غالبًا أثناء محاولتهم التخلص من اصفرار الأسنان، رغم أن تبييض الأسنان لا يحظى بثقة الناس في مجمله حيث يعتقد البعض أن العملية تسبب تلف الأسنان هناك طرق أخرى مختلفة لجعل الأسنان أكثر بياضًا وأكثر إشراقًا، وفقا لتقرير لموقع time now news.

لماذا تتحول الأسنان إلى اللون الأصفر؟

- أنشطة نمط الحياة غير الصحية مثل التدخين .

- نظام غذائي يحتوي على نسبة عالية من القهوة والكربوهيدرات.

- ترقق المينا.

- المشكلات الصحية الأساسية التي تتطلب استهلاك الأدوية ، والتي يمكن أن تتفاعل المواد الكيميائية منها مع الأسنان.

- الشيخوخة يمكن أن تسبب تغير لون الأسنان.

نصائح للحصول على أسنان بيضاء صحية

خل التفاح: وفقًا لدراسة نُشرت في PubMed Central بعنوان "آثار الخل على تبييض الأسنان والأنسجة الصلبة للأسنان في المختبر" ، فقد تبين أن خل التفاح يمكن أن يساعد في الحصول على أسنان أكثر بياضًا.ومع ذلك ، يجب أن يكون استخدامه بكميات قليلة ويجب ألا يكون منتظمًا لأنه قد يؤدي إلى إتلاف سطح الأسنان.

التنظيف بالفرشاة: تأكد من تنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا على الأقل لمدة 2-3 دقائق للحفاظ على صحة أسنانك نظف كل جزء من فمك وكذلك لسانك يمكنك استخدام معجون أسنان لتبييض الأسنان لجعل أسنانك أكثر بياضًا.

نظام غذائي صحي: استهلك نظامًا غذائيًا غنيًا بفيتامين ج والألياف والفواكه والخضراوات، يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة أسنانك وكذلك صحة جسمك بشكل عام. تجنب الأطعمة مثل التوت والقهوة والشمندر التي يمكن أن تسبب تغير لون الأسنان.

الفحم النشط: تقوم العديد من الشركات المصنعة لمعجون الأسنان بتسويق مجموعة من معاجين الأسنان التي تحتوي على الفحم النشط للأسباب الصحيحة ، يمكن أن يساعد في الحفاظ على الأسنان بيضاء وإزالة البقع، يمكنك أيضًا استخدام الفحم المنشط على شكل كبسولات عن طريق فركه على أسنانك وشطفه لاحقًا.

بيروكسيد الهيدروجين وصودا الخبز: مزيج من بيروكسيد الهيدروجين وصودا الخبز مفيد في التخلص من الأسنان الصفراء والبقع. يمكنك استخدامه من خلال معجون أسنان يحتوي على بيروكسيد الهيدروجين وصودا الخبز ، أو يمكنك تحضير معجون في المنزل عن طريق خلط ملعقتين كبيرتين من بيروكسيد الهيدروجين مع ملعقة كبيرة من صودا الخبز وتطبيقه على أسنانك.