شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض وأنواع اضطراب الغدة الدرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

الغدة الدرقية هي غدة تطلق هرمونات تسمى ثلاثي يودوثيرونين (T3) وثيروكسين (T4) ، وهي تساعد في تنظيم العديد من وظائف الجسم بما في ذلك التمثيل الغذائي والوزن ودرجة حرارة الجسم ونمو الشعر والأظافر، وتأتي اضطرابات الغدة الدرقية مع عدد من الأعراض المختلفة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر زيادة أو نقص الطاقة ،فقدان الوزن زيادة تساقط الشعر.

عندما تنتج الغدة الدرقية الكثير أو لا يكفي من T3 و T4 ، فقد يتسبب ذلك في عدم تنظيم عملية التمثيل الغذائي ودرجة الحرارة بشكل صحيح مما يؤدي إلى حدوث آثار جانبية، وفقا لتقرير لموقع insider.

هناك نوعان رئيسيان من اضطرابات الغدة الدرقية: قصور الغدة الدرقية وفرط نشاط الغدة الدرقية.

أنواع اضطرابات الغدة الدرقية:

غالبًا ما ينتج فرط نشاط الغدة الدرقية عن اضطراب في المناعة الذاتية يسمى مرض جريف حيث ينتج الجسم الكثير ويؤدى ذلك الى تسارع ضربات القلب أو فقدان الوزن وتساقط الشعر.

ينتج خمول الغدة الدرقية، والذي يُطلق عليه أيضًا قصور الغدة الدرقية، عن مرض هاشيموتو، حيث لا تنتج الغدة الدرقية هرمونًا كافيًا مما يؤدى الى اكتساب وزن زائد والشعور بالبرد.

الأعراض الشائعة لاضطرابات الغدة الدرقية:

صعوبة اكتساب الوزن أو فقدانه، زيادة الشهية أو الجوع، قلق، تسارع ضربات القلب بالرغم من عدم ممارسة الرياضة، ارتفاع درجة الحرارة، إعياء، تساقط الشعر أو ترققه، أظافر هشة، مشاكل في النوم، اضطراب في أنماط الدورة الشهرية، عيون منتفخة.

أعراض قصور الغدة الدرقية:

زيادة الوزن أو عدم القدرة على إنقاص الوزن، التعب ، إمساك، تورم المفاصل أو آلام المفاصل، الحيض غير المنتظم، تساقط شعر، الشعور بالبرد طوال الوقت، معدل ضربات القلب البطيء، انتفاخ في الوجه.

مشاكل الغدة الدرقية الأخرى:

عقيدات الغدة الدرقية: نمو في الغدة الدرقية لا ينتج هرمونات عادة عادة ما يتم تشخيص ذلك عن طريق الجس ثم الموجات فوق الصوتية الغالبية.

سرطان الغدة الدرقية: يتم رصد سرطان الغدة الدرقية عندما يكون هناك نمو ملحوظ في الغدة الدرقية وقد يظهر على شكل نتوء في الرقبة.