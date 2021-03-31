هل من الممكن تخسيس الوزن بالكعك؟

بيروت - نادين محمد - من الممكن تخسيس الوزن بطرق مختلفة ومن ابرزها تطبيق برنامج نظام غذائي صحي يمنع تناول المأكولات الغنية بالدهون الضارة والسكريات ويسمح بالتركيز على الخضار والفاكهة والمأكولات التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الالياف. كما يقوم على شرب كمية كافية من الماء وعلى ممارسة التمارين الرياضية. كذلك من المفيد الاعتماد على بعض انواع الحميات التي تساعد على خسارة الوزن الزائد بسهولة. ومنها حمية الكعك والبسكويت الفعالة والمفاجئة.

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يعتقد الكثيرون انه لا يمكن خسارة الوزن مع تناول الكعك والبسكويت. وهو ما تناقضه قواعد هذا الرجيم الذي يمكن تطبيقه خلال مدة تترواح بين 5 و7 ايام.

الفطور. قطعة من الكعك الذي يحتوي على نسبة منخفضة من السكر، قطعة صغيرة من بسكويت مخصص للدايت، كوب من عصير طبيعي طازج، قطعة صغيرة من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.

الغداء. طبق سلطة كبير يحتوي على خضار مشكلة، قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون، حبة فاكهة موسمية مثل التفاح او البرتقال، قطعة بسكويت او كعك صغيرة الحجم.

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العشاء. كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى وخفيف الدسم، بيضة مسلوقة من دون ملح، قطعة صغيرة من الكعك اللايت او من الحلوى.

ومن المهم اثناء تطبيق برنامج هذا الرجيم ان يتم شرب الكثير من الماء خلال النهار. كما من الضروري ممارسة بعض التمارين الرياضية بشكل منتظم مثل المشي السريع لمدة 30 دقيقة يومياً او ساعة 3 مرات اسبوعياً.

نصائح مفيدة

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من اجل تحقيق النجاح وخسارة الوزن عند تطبيق برنامج هذا الرجيم من المهم الحرص على اتباع بعض النصائح المهمة.

- من الافضل ان تضاف الى الوجبات الـ3 الاساسية وجبتان خفيفتان. ويمكن تناول الاولى في فترة الظهر والثانية عند الساعة الرابعة من بعد الظهر، على ان تحتوي على دهون صحية واكبر عدد ممكن من المغذيات.

- من المهم جداً الحرص على عدم تناول كمية كبيرة من النشويات.

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- من الضروري تناول منتجات الالبان الخالية من الدسم ومن السكر.

- يجب تناول الفواكه بمعدل حبتين يومياً وخصوصاً الموز والتفاح والغوافة والاجاص.

- يجب عدم تناول الطعام بعد الساعة 7 مساء، لكن يمكن الاكتفاء بكوب من خلاصة نباتية من دون سكر.

وينصح ايضاً في اطار تطبيق هذا الرجيم باتباع بعض العادات الجيدة وهذه ابرزها.

- تناول مشروب يحتوي على الزنجبيل والقرفة والكمون وعصير الليمون في الصباح قبل الفطور.

- تناول كوب من اللبن الزبادي الخالي من السكر.

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- تناول الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة بكمية معتدلة.

- تناول البيض المسلوق من دون ملح.

- شرب الشاي الاخضر من دون سكر ويمكن فعل هذا في الماء.

- من المهم تناول السلطة التي تحتوي على صلصة مكونة من زيت الزيتون وعصير الليمون.

- خلال الغداء او العشاء يمكن تناول قطعة متوسطة الحجم من الدجاج او السمك المشوي من دون دهون.

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- من المفيد جداً تناول شوربة محضرة من دون مواد دسمة.

ومن اجل خسارة الوزن بسرعة من الضروري تطبيق هذه القواعد بشكل تام للحصول على افضل نتيجة في ايام قليلة. والاهم عدم فعل هذا لمدة تزيد عن اسبوع واحد منعاً لحدوث اي نقص في المغذيات الاساسية التي يحتاج اليها الجسم لأداء وظائفه الاساسية.

