لماذا تصاب بفقدان الشهية وأهم العوامل التى تؤدى للاصابة بها؟

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القاهرة - سامية سيد - فقدان الشهية من أكثر المشاكل المزعجة التي تحدث للبعض دون وجود تفسير علمى وراء ذلك، والتي تحدث نتيجة تراجع الرغبة في تناول الطعام، والتي تكون بسبب عدة عوامل ترتبط بالعوامل النفسية والجسدية أيضا.



لماذا تصاب بفقدان الشهية

وطبقا لتقرير نشر في موقع healthline، فإن فقدان الشهية يحدث بسبب الالتهابات البكتيرية أو الفيروسية أو الفطرية أو غيرها من الالتهابات بالجسم، مثل :

1.عدوى الجهاز التنفسي العلوي

2.التهاب رئوي

3.التهاب المعدة والأمعاء

4.التهاب القولون

5.عدوى جلدية

6.التهاب السحايا.

وهناك أسباب نفسية مختلفة لانخفاض الشهية، حيث يفقد العديد من كبار السن شهيتهم، نتيجة تعرضهم للاكتئاب أو ارتفاع مستويات التوتر والقلق لديهم.

ومن بين الأسباب أيضا فقدان الشهية العصبي الذى يؤدى إلى انخفاض الشهية بشكل عام، ويخضع الشخص المصاب بفقدان الشهية العصبي للتجويع الذاتي أو طرق أخرى لفقدان الوزن.

ومن بين الأمراض التي تؤدى الى الشعور بفقدان الشهية:

1.مرض الكبد المزمن

2.الفشل الكلوي

3.السكتة القلبية

4.التهاب الكبد

5.فيروس نقص المناعة البشرية

6.قصور الغدة الدرقية

ويرتبط السرطان ارتباطا وثيقا بفقدان الشهية خاصة في أنواع ميعنة من السرطانات مثل :

1.القولون

2.المعدة

3.المبايض

4.البنكرياس

ويعتمد علاج قلة الشهية على معالجة السبب وراء ذلك، فإذا كان السبب هو عدوى بكتيرية أو فيروسية، فتعود شهيتك بسرعة بمجرد الشفاء من العدوى، وإذا كان فقدان الشهية ناتجًا عن حالة طبية مثل السرطان أو مرض مزمن، فقد يكون من الصعب تحفيز شهيتك، من خلال طهي الأطعمة المفضلة لديك أو الخروج لتناول الطعام في المطاعم قد يساعد في تشجيع تناول الطعام.

ويمكن التغلب على فقدان الشهية من خلال تناول وجبات صغيرة متكررة مفيدًا أيضًا ، وعادة ما تكون هذه الوجبات أسهل على المعدة من الوجبات الكبيرة.