شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يحدث اعتلال شبكية العين وما أبرز أعراضه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتلال الشبكية المركزي المصلي هو حالة طبية، حيث يتراكم السائل خلف الشبكية في العين، وهو ما يمكن أن يسبب فقدان الرؤية المفاجئ أو التدريجي مع انفصال الشبكية المركزية التي تسمى البقعة، طبقا لتقرير ورد في موقع medicalnewstoday



اعتلال الشبكية المركزى

واعتلال الشبكية المصلي المركزي يحدث بشبكة العين المسئولة عن ترجمة الضوء المأخوذ إلى العين كصور يمكن للدماغ فهمها، لذا ويمكن أن يؤدي تراكم السائل إلى انفصال الشبكية، مما قد يؤدي إلى مشاكل في الرؤية، وفى بعض الحالات قد يستعيد المصاب بصره عقب فترة قصيرة، وبرغم ذلك يجب على الأشخاص مراجعة الطبيب فورًا إذا بدأوا في ملاحظة تغيرات في الرؤية.

و يعانى المصاب ببعض الأعراض التي تحدث عند اعتلال الشبكية المركزية، خاصة بالمرحلة المبكرة والتي تشمل رؤية ضبابية، بحيث تقتصر مشكلة الرؤية على عين واحدة.





وقد تشمل الأعراض الإضافية لاعتلال الشبكية المركزي المصلي ما يلي:

1.تظهر الأشياء بعيدًا

2.تبدو الخطوط ملتوية

3.بقعة مظلمة في مركز الرؤية

وهناك بعض العوامل التي تسبب الإصابة باعتلال الشبكية المركزى المصلى، مثل:

1.الشعور بالإجهاد المستمر

الإجهاد هو السبب المحتمل لاعتلال الشبكية المصلي المركزي، فقد يتسبب في إنتاج الجسم لهرمون يسمى الكورتيزول، الذى يمكن أن يسبب التهابات، ما قد يؤدي إلى تراكم السوائل في مؤخرة العين.

2. العمر :

يعد اعتلال الشبكية المصلي المركزي أكثر شيوعًا عند الرجال في منتصف العمر منه لدى كبار السن والنساء، وقد يكون النساء أقل عرضة للإصابة بهذه الحالة من الرجال.