شكرا لقرائتكم خبر عن وصفات طبيعية للتخلص من الشفاه الداكنة.. منها عصير الليمون والكركم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشفاه الداكنة تسبب مظهرا لا ترغب فيه العديد من النساء، حيث هناك بعض العوامل التى تؤثر على الشفاه وتصبغها باللون الداكن مثل التدخين المفرط وكثرة التعرض للشمس والكافيين وغيرها، وهناك العديد من الوصفات الطبيعية لتفتيح لون الشفاه، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

- فيما يلى.. 9 وصفات طبيعية لتفتيح لون الشفاه وتحويلها إلى الوردى الجذاب: 1- الكركم

يشتهر الكركم بعوامل تفتيح البشرة، عن طريق خلط نصف ملعقة صغيرة من الكركم مع نصف ملعقة صغيرة من الحليب واصنعى عجينة ثم ضعى المعجون على شفتيك يوميًا.

2- الليمون

يمكن أن يساعد فرك عصير الليمون على الشفاه الداكنة فى تفتيحها، فهو عامل تبييض طبيعى يساعد على إزالة التصبغ والبقع الداكنة على البشرة أيضًا.

3- الخيار

عصير الخيار يساعد فى تبريد الشفاه وإعادة اللون الوردى لها بسبب خصائصه المرطبة.

4- الشمندر

افركى بعض عصير الشمندر على شفتيك واتركيه لمدة 5-10 دقائق للسماح للجلد بامتصاصه بالكامل، ثم اغسليه وكررى هذه الخطوة لبضعة أيام.

5- زيت الزيتون

يمكن أن يساعد تدليك شفتيك بزيت الزيتون قبل النوم ليس فقط فى تفتيح الشفاه ولكن أيضًا فى توفير الرطوبة والمرونة لها.

6- السكر

السكر عامل تقشير ممتاز ويمكنه تقشير جميع خلايا الجلد الميتة، يمكنك عمل مرطب شفاه السكر عن طريق خلط ملعقتين من السكر الحبيبى مع ملعقة واحدة من الزبدة واستخدامه عدة مرات فى اليوم.

7- الصبار

يؤدى الصبار إلى إنتاج الميلانين وهى مادة مسئولة عن لون الجلد، حيث يمكن وضع جل الصبار الطازج على شفتيك ثم غسله بمجرد أن يجف.

8- زيت جوز الهند

يعتبر أرخص علاج للشفاه الداكنة، حيث يتم وضع بعض قطرات من زيت جوز الهند على أطراف الأصابع ثم تدليك الشفاه كل ليلة قبل النوم.

9- ماء الورد

اخلطى نصف ملعقة صغيرة من ماء الورد مع نصف ملعقة صغيرة من العسل وضعى هذا المزيج على شفتيك مرتين فى اليوم.