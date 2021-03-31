شكرا لقرائتكم خبر عن أكلات ابتعد عنها لصحة عينيك.. المكرونة والأطعمة المقلية أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترتبط صحة العين بالعديد من الأطعمة التى قد تشكل خطرا على العينين، خاصة أن نحو 250 مليون شخص حول العالم يعانون من فقدان خفيف إلى خطير بالرؤية، لذا فلابد من اتباع نظام صحى سليم للحفاظ على صحتك بشكل عام.



أطعمة تهدد صحة العين

وطبقا لتقرير نشر في موقع onhealth، فهناك حزمة من الأطعمة التى تهدد صحة العين:1.الخبز والمكرونة:

نظرا لأنها تحتوى على كربوهيدرات قد تعرضك للإصابة بالضمور البقعى المرتبط بالعمر، وهو سبب رئيسى لفقدان البصر لدى كبار السن، حيث تعمل الكربوهيدرات على ارتفاع نسبة السكر فى الدم، لذا تؤثر على صحة العين.

2. اللحوم الجاهزة:

مثل الهوت الدوج واللحوم الباردة بالصوديوم، حيث يؤدى ارتفاع الملح فى النهاية إلى ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم) فى عينيك، ما يؤدى للإصابة الى اعتلال الشبكية وتلف الأوعية الدموية الذى يسبب عدم وضوح الرؤية أو فقدان البصر، كما يعرضه للاصابة باعتلال المشيمية، وهو تراكم السوائل تحت الشبكية، والاصابة أيضا بالاعتلال العصبى وهو انسداد تدفق الدم الذي يقتل الأعصاب ويؤدى إلى فقدان البصر.

3.الأطعمة المقلية:

ترفع الأطعمة المقلية المطبوخة بالدهون المتحولة مستويات الكوليسترول الضار وقد تؤدى إلى الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكرى من النوع الثانى، كما أنها تخلق جزيئات تسمى الجذور الحرة التى يمكنها تدمير الخلايا وقتلها، ما يعرضك للإصابة بأمراض العين واعتلال الشبكية السكرى.

4.الزيوت:

تناول الدهون غير المشبعة تعرضك للإصابة بأمراض العين والتي تتواجد بزيوت القرطم.

دوار الشمس وحبوب ذرة وفول الصويا والسمسم.

5.السمن:

السمنة تؤدى إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم وبالتالي تعرضك للإصابة بأمراض القلب ومشاكل العين.

6.الأطعمة الجاهزة:

مثل الأطعمة المعبأة كصلصة الطماطم والسلع المعلبة والتى غالبًا ما تحتوي على كميات عالية من الصوديوم، تصل إلى 75% من الكمية المسوح بها، مما تزيد من فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم ومشاكل العين .

7.المشروبات الغازية :

مشروبات الطاقة وعصير الليمون والمشروبات المحلاة الأخرى مليئة بالسكر، كما أنها المصدر الأول للسعرات الحرارية والسكر المضاف في النظام الغذائي للولايات المتحدة، ما تزيد من احتمالية الإصابة بمرض السكري من النوع الثانى وأمراض القلب، والتي تؤثر على العين والإصابة باعتلال الشبكية السكري.