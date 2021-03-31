شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فوائد للبنجر .. يحمى من السرطان وأمراض الجهاز الهضمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البنجر من الخضراوات الغنية بالعناصر الغذائية الأساسية، بالإضافة الى أنه مصدر رائع للألياف وحمض الفوليك والبوتاسيوم وفيتامين سى، لذا قد يكون خيارا صحيا هاما ويمثل وقاية من العديد من الأمراض.



فوائد البنجر على الصحة

وطبقا لتقرير ورد في موقع healthline، فإن البنجر أو الشمندر يحمى من العديد من الأمراض كالتالى:

1.الحفاظ على مستويات ضغط الدم:

أظهرت الدراسات أن البنجر يمكن أن يخفض ضغط الدم بشكل ملحوظ خلال بضع ساعات فقط، نتيجة ارتفاع تركيز النترات في البنجر، مما يؤثر على مستويات الضغط حيث يتم تحويل النترات الغذائية إلى أكسيد النيتريك، وهو جزيء يوسع الأوعية الدموية ، مما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم.

يرتبط الالتهاب المزمن بعدد من الأمراض، مثل السمنة وأمراض القلب وأمراض الكبد والسرطان، حيث يحتوى البنجر على أصباغ والتي من المحتمل أن تمتلك عددًا من الخصائص المضادة للالتهابات، لذا يكون ثبت أن عصير الشمندر ومستخلص الشمندر يقللان من التهاب الكلى .

2. يساعد في محاربة الالتهاب:

3.يحسن صحة الجهاز الهضمي:

يحتوى على العديد من الألياف الغذائية، حيث يحتوي كوب واحد من جذر الشمندر على 3.4 جرام من الألياف ، مما يجعل البنجر مصدرًا جيدًا للألياف ، التي تحسن عملية الهضم ووظائف القولون، وتمنع أمراض الجهاز الهضمي مثل الإمساك ومرض التهاب الأمعاء والتهاب الرتج.

4. يساعد في دعم صحة الدماغ:

النترات الموجودة في البنجر قد تحسن الوظيفة العقلية والمعرفية من خلال تعزيز تمدد الأوعية الدموية وبالتالي زيادة تدفق الدم وإمداد الدماغ بالأكسجين .

5. يحمى من السرطان:

البنجر يقلل من انقسام ونمو الخلايا السرطانية نظرا لأنه يحتوى على أصباغ البيتالين، الذى تقلل من نمو خلايا سرطان البروستاتا والثدي .

6.يساعدك على إنقاص الوزن:

يحتوي البنجر على العديد من الخصائص الغذائية التي تجعله مفيدًا لفقدان الوزن، نظرا لأنه على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية ونسبة عالية من الماء.