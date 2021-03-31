شكرا لقرائتكم خبر عن «النمر»: احذروا الحزن.. يؤذي القلب ويرفع الضغط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قال الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، إن الحزن يؤذي القلب كثيراً. وأضاف “النمر” اليوم الثلاثاء عبر “تويتر”: الحزن يؤذي القلب كثيرا لأنه يرفع الضغط، ويزيد من تركيز العوامل المسببة لتخثر الدم، يقلل الأكل، يقلل النوم، ولايهتم بأخذ الأدوية. وتابع: “كلها عوامل تصب في زيادة نسبة حدوث جلطة القلب، ولذلك فإن استمراره يهلك المصاب”.

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