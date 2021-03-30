الجزائر تخفف قيود "حظر كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت رئاسة الوزراء الجزائرية، الثلاثاء، تخفيف قيود حظر التجوال التي فرضتها التدابير الوقائية من انتشار فيروس كورونا.

وكشف التلفزيون الرسمي الجزائري نقلا عن بيان لرئاسة الوزراء، عن تمديد فرض حظر التجوال في 9 محافظات لمدة 15 يوما اعتبارا من بعد غد الخميس، مع تعديل التوقيت ليصبح من الحادية عشرة ليلا حتى الرابعة من صباح اليوم التالي.



كان حظر التجوال في الأسبوعين الماضيين يشمل 16 محافظة.

وسجلت الجزائر حتى، الثلاثاء، 117 ألفا و61 إصابة، و3 آلاف و89 حالة وفاة، مقابل 81 ألفا و442 حالة شفاء، حسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة الجزائرية.