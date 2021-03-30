السجن عامين لفيتنامي نشر كورونا بعد عودته من السفر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حكم القضاء الفيتنامي بسجن مضيف في شركة الطيران الوطنية عامين مع وقف التنفيذ لإدانته بنشر فيروس كورونا بعد عودته من رحلة جوية.

وذكر الموقع الرسمي للحكومة الفيتنامية على الإنترنت أن دونغ تان هاو كسر شرط الحجر الصحي المنزلي لمدة أسبوعين والتقى بـ46 شخصا بعد العمل على رحلة لإعادة ركاب من اليابان في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.



وأدين الرجل البالغ 29 عاما بتهمة "نشر أمراض معدية بشكل خطير"، في محكمة في جنوب مدينة هو شي منه، الثلاثاء.

واعتمدت الدولة الشيوعية تدابير مشددة لمكافحة الفيروس تشمل تتبع مخالطي المصابين بصورة مكثفة وفرض حجر صحي جماعي إلزامي للحفاظ على معدلات الإصابة عند مستويات منخفضة.

ولم يتخط عدد المصابين بالفيروس في البلاد 2600 مع 35 حالة وفاة بين سكان فيتنام البالغ عددهم 98 مليون نسمة.

وقد انتهك هاو قواعد الحجر الصحي بعد أسبوع من وصوله إلى المنزل، وأظهر اختبار "كوفيد-19" أنه مصاب بالفيروس بعد أيام.

وذكرت تقارير إعلامية أن المضيف التقى قبل خضوعه للفحص بأصدقاء وشارك في مسابقة في جامعة بمدينة هو شي منه.

ونقل المضيف الفيروس إلى 3 أشخاص، و"تأثرت حياة أكثر من ألفي شخص من سكان المدينة، إذ وُضع 861 شخصاً في الحجر الصحي الإلزامي ولزم 1400 آخرين منازلهم".

وقال ممثلو الادعاء إن تحركات هاو كبّدت المدينة "خسارة مادية إجمالية" بلغت 190 ألف دولار.