شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أنواع من الأطعمة تجنبها للحفاظ على المناعة.. منها السكريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النظام الغذائي يدعم جهازك المناعى، ويؤثر على مدى جودة وظائف جسمك، فالنظام الغذائي منخفض العناصر الغذائية والغني بالأطعمة فائقة المعالجة يضعف وظيفة المناعة، لذا لابد من تجنب بعض الأطعمة واستبدالها بأخرى تعزز مناعتك.



أطعمة تهدد مناعتك

وطبقا لتقرير نشر في موقع healthline، فهناك بعض الأطعمة التي تهدد مناعتك:1.زيادة استهلاك السكر:

الحد من كمية السكر المضاف التي تستهلكها يعزز صحتك العامة ووظيفة المناعة، فإن الأطعمة التي ترفع نسبة السكر في الدم تزيد من إنتاج البروتينات الالتهابية والبروتين التفاعلي والتي تؤثر على جهازك المناعى.

وأكد التقرير أن ارتفاع مستويات السكر في الدم قد يضر بوظيفة الحاجز المعوي ويؤدي إلى اختلال توازن بكتيريا الأمعاء، مما قد يغير استجابتك المناعية ويجعل جسمك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى .

2.الأطعمة المالحة:

تؤدي الأطعمة المالحة مثل رقائق البطاطس، ووجبات العشاء المجمدة ، والوجبات السريعة إلى إضعاف الاستجابة المناعية لجسمك ، حيث قد تؤدي النظم الغذائية الغنية بالملح إلى التهاب الأنسجة وزيادة خطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية.

3.الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من دهون أوميجا 6:

تميل الأنظمة الغذائية إلى أن تكون عالية في دهون أوميجا 6 ومنخفضة في أوميجا 3، وقد ارتبط هذا الخلل بزيادة مخاطر الإصابة بالأمراض وربما الخلل المناعي، بينما تقلل الأنظمة الغذائية الغنية بدهون أوميجا 3 من إنتاج تلك البروتينات وتعزز وظيفة المناعة، مثل السلمون والماكريل والسردين والجوز وبذور الشيا .

4.اللحوم المصنعة:

مثل الأطعمة المقلية ، فإن اللحوم المصنعة والمتفحمة تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة وقليلة الدهون غير المشبعة قد تساهم في ضعف الجهاز المناعي، وينتج عنها سرطانات القولون.

5.الأطعمة فائقة المعالجة :

قد يؤثر بعضها سلبًا على استجابتك المناعية، والتي تؤدى الى تغير بكتيريا الأمعاء، وتضر بطانة الأمعاء، وتسبب الالتهاب ، وكلها يمكن أن تسبب ضعف المناعة .