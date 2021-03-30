مآلات خطيرة للتوقف عن ممارسة التمارين الرياضية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 30 مارس 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

يقول باحثون أمريكيون إن الخمول مسؤول عن حالة واحدة من بين كل 11 حالة وفاة مبكرة في الدول الغنية.

وأوضح الباحثون أن قلة ممارسة التمارين الرياضية نتج عنها وفيات بنحو 9.3% في الدول الغنية، وهو أعلى من المعدل العالمي البالغ 7.2% أي حالة واحدة من بين كل 14 حالة وفاة مبكرة.

ويعد الخمول وعدم ممارسة الرياضة أحد عوامل الخطر المعروفة للإصابة بأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية، وارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري من النوع 2، والعديد من أنواع السرطان.

وبقيادة خبراء في مركز بنينجتون للأبحاث الطبية الحيوية في لويزيانا، راجع العلماء البيانات الطبية حول الخمول والوفاة والمرض، وتم ربط الخمول بـ 8.1% من حالات الخرف على مستوى العالم، وفقًا للنتائج المنشورة في المجلة البريطانية للطب الرياضي.

ووجدت دراسة منفصلة من كوريا الجنوبية أن النشاط البدني يساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

ومع ذلك، فإن النشاط الشاق في الأيام التي يكون فيها تلوث الهواء مرتفعًا كان مرتبطًا بمشاكل القلب والأوعية الدموية، وفقًا للدراسة التي نُشرت في مجلة القلب الأوروبية، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.