بينها الغثيان … هذه الأعراض تدل على إصابتك بالدودة الشريطية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 30 مارس 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

يعاني حوالي 3.5 مليار شخص في العالم من عدوى طفيلية كل عام، وتعيش الديدان داخل الأمعاء وتتغذى على محتوياتها.

وتحدثت صحيفة إكسبريس البريطانية مع الدكتورة ديبوراه لي على الإنترنت حول الدودة الشريطية، وقالت إن الأطفال وكبار السن وذوي الجهاز المناعي الضعيف أو فيروس نقص المناعة البشرية هم الأكثر تضررا.

وتعد الديدان أيضًا أكثر شيوعًا في المناخات شبه الاستوائية والاستوائية، وتحدث العدوى بسبب الديدان الطفيلية مثل الديدان الشريطية، ولكن الديدان الشريطية ليست النوع الوحيد من الديدان الطفيلية التي تسبب العدوى، ومن الأمثلة الأخرى لهذه الديدان:

الديدان الدبوسية

الديدان الخطافية

داء الأسطوانيات

البلهارسيا (مثقوبات الدم)

التريكينيلا

داء الفيلاريات اللمفاوي

ما هي الدودة الشريطية؟

الدودة الشريطية، كما يوحي اسمها، عبارة عن أنبوب رفيع طويل، وكل دودة شريطية لها رأس مزود بمصاصات وخطافات، ويمكن للدودة أن تتكاثر من تلقاء نفسها. ويمكن أن تصاب بالديدان الشريطية عن طريق تناول بيضها من اللحوم أو الأسماك النيئة أو التي لم يتم طهيها بشكل صحيح.

وقالت الدكتورة لي “في بعض الأحيان، يمكن أن يدخل البيض جسمك إذا كنت على اتصال ببراز الحيوانات، أو من المياه الملوثة، وتحدث العدوى من الأسماك بشكل عام من أسماك المياه العذبة وليس السوشي، طالما تم تجميدها قبل الأكل”.

ويمكن للبشر نقل أنواع معينة من الديدان الشريطية إلى الآخرين، ويمكن للبشر إعادة إصابة أنفسهم إذا لم يغسلوا أيديهم بشكل صحيح بعد استخدام المرحاض. ويمكن للخنافس والبراغيث أن تنقل البيض من فضلات الجرذان والفئران إلى البشر.

أعراض الإصابة بالدودة الشريطية

• بيض أو يرقة أو أجزاء من الدودة الشريطية في البراز

• ألم في البطن وبالأخص في الجزء الأعلى

• قيء

• قد يحدث انسداد في الأمعاء

• غثيان وشعور بالتعب

• التهاب الأمعاء الأمر الذي يسبب الإصابة بالإسهال

• الجفاف الذي قد ينتج عن الإسهال

• فقدان الوزن والشهية

• مشاكل في النوم

• الدوار وصعوبة في الحفاظ على التوازن

• سوء التغذية الناتج عن تناول الدودة الشريطية للمعادن المهمة في الجسم

• نقص في فيتامين B12 في بعض الحالات النادرة

كيفية الوقاية من الديدان

– اغسل يديك بانتظام بالماء والصابون وجففهما بعناية

– لا تأكل الفاكهة أو الخضار النيئة أو غير المطبوخة دون غسلها بالماء النظيف أولاً. حافظ على مطبخك نظيفًا ومعقمًا

– تجميد اللحوم والأسماك لمدة 7 أيام قبل الأكل يقتل بيض الدودة الشريطية ويرقاتها

– طهي لحم البقر واللحوم الحمراء الأخرى جيدًا لدرجة حرارة داخلية تبلغ 145 درجة فهرنهايت

– طهي الدواجن، مثل الدجاج والديك الرومي، لدرجة حرارة داخلية تبلغ 165 درجة فهرنهايت

– تأكد من وصول السمك المطبوخ إلى درجة حرارة داخلية تبلغ 145 درجة فهرنهايت

– لا تأكل أبدًا اللحوم غير المطبوخة جيدًا أو النيئة

– استخدم ألواح تقطيع منفصلة للحوم والخضروات

– اغسل وقشر جميع الفواكه والخضروات جيدًا

– استخدم الماء النظيف فقط

– تأكد من معالجة أي حيوانات أليفة من الديدان بانتظام

– اشرب المياه المعبأة فقط ما لم تكن متأكدًا من نظافة المياه