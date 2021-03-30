بينها فقر الدم … أسباب غير متوقعة للشعور المستمر بالعطش

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 30 مارس 2021 10:16 مساءً - منذ 3 ساعات

يعتبر العطش أحد أكثر المشاكل التي نعاني منها في الطقس الحار وعندما تناول وجبة مالحة أو حارة، إلا أن مشكلة العطش قد تصبح مستمرة لأسباب كثيرة.

فيما يلي مجموعة من الأسباب غير المتوقعة للعطش المزمن، بحسب ما أورد موقع “إم إس إن” الإلكتروني:

جفاف الفمداء السكري

عند الإصابة بمرض السكري، يتراكم الغلوكوز في الدم، مما يدفع الكليتين إلى بذل جهد أكبر لامتصاصه، وعندما لا تستطيع الكليتان امتصاص الغلوكوز، فإن ذلك يؤدي إلى إنتاج المزيد من البول، وهذا يتسبب بالتبول المتكرر الذي يؤدي بدوره للشعور بالعطش.

فقر الدم

أولئك الذين يعانون من فقر الدم يكافحون لإنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة، مما يجعل الجسم يكافح للحصول على الأكسجين الذي يحتاجه. ومع تفاقم فقر الدم، يمكن أن يؤدي إلى زيادة العطش نتيجة فقدان الجسم خلايا الدم الحمراء بشكل أسرع من المعتاد، مما يدفع الجسم لمحاولة تعويض السوائل عن طريق إثارة الشعور بالعطش.

حمية منخفضة الكربوهيدرات

عندما تقلل بشكل كبير من تناول الكربوهيدرات، ينضب الجليكوجين. ويوجد حوالي 3 جرامات من الماء مع كل جرام من الجليكوجين. لذلك، أثناء اتباعك هذا النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات، فإنك تفقد الماء لأن جسمك يحرق الجليكوجين المخزن، مما يجعلك تشعر بالعطش أكثر من المعتاد.

المزيد من التمرين

قد تكون زيادة التمارين الرياضية التي يمارسها المرء سبباً في الشعور بالعطش، لأن التعرق الناجم عن التمارين الرياضية يعمل على استنزاف الجسم من السوائل، وهذا يستدعي الحاجة لتعويض هذه السوائل بسرعة ويؤدي إلى الشعور بالعطش. ينصح الخبراء، بتناول كميات كافية من المياه قبل ممارسة الرياضة، وتجنب الإفراط في ممارسة التمارين الرياضية.