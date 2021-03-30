شكرا لقرائتكم خبر عن «سبيس إكس»: اخفاق صاروخ جديد في الهبوط بسلام بعد تجربة إطلاقه في تكساس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت شركة سبيس إكس، إن نموذجا أوليا لصاروخ يحمل مركبة فضائية غير مأهولة من طراز ستارشيب أخفق في الهبوط بسلام اليوم الثلاثاء، بعد تجربة إطلاق من بوكا تشيكا في ولاية تكساس، ويبحث المهندسون في الأمر.

وقال جون انسبروكر المهندس في سبيس إكس في بث مصور عن اختبار الصاروخ: «يبدو إننا فقدنا كل البيانات بالمركبة، سيتعين علينا معرفة ما حدث من الفريق»، وكان الضباب يعيق الرؤية أثناء البث المصور مما جعل من الصعب مشاهدة هبوط المركبة.

ويعد ستارشيب واحدا من سلسلة نماذج أولية للصواريخ القادرة على نقل حمولات ثقيلة والتي تطورها شركة الفضاء الخاصة المملوكة للملياردير إيلون ماسك لنقل البشر وشحنات بحمولة 100 طن في مهمات للقمر والمريخ بالمستقبل.

وانفجر الصاروخان إس.إن8 وإس.إن9 من قبل أثناء الهبوط في تجارب سابقة.

وكتب ماسك على «تويتر»، اليوم الثلاثاء بعد تجربة الصاروخ إس.إن11 «يبدو أن المحرك الثاني واجه مشاكل في الصعود ولم يصل إلى ضغط غرفة التشغيل أثناء الهبوط».

وأضاف «حدث شيء خطير بعد قليل من بدء الاحتراق لعملية الهبوط. سنعرف ما هو فور تمكنا من فحص الحطام في وقت لاحق من اليوم».