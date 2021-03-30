صحة ورشاقة

وضع كورونا "من سيئ إلى أسوأ" في الهند

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤول حكومي بارز، الثلاثاء، إن وضع جائحة "كوفيد-19" في الهند يتجه "من سيئ إلى أسوأ".

وقال فينود بول، رئيس لجنة الخبراء الحكومية المعنية بتقديم اللقاحات في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لوزارة الصحة: "نحن نواجه وضعا خطيرا وصعبا بشكل متزايد، وخاصة في بعض المناطق. لكن الدولة بأكملها معرضة للخطر".

وتم تسجيل أكثر من 68 ألف حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" الذي يسببه فيروس المستجد، الإثنين، وهي أعلى نسبة في يوم واحد خلال 5 أشهر. 

وتم تسجيل أكثر من 56 ألف حالة جديدة صباح، الثلاثاء، و270 حالة وفاة.

وقال بول: "يجب إتمام الاستعدادات بالمستشفيات ووحدة العناية المركزة. إذا زادت الحالات بسرعة، فسيتعرض نظام الرعاية الصحية للانهيار".

وسجلت الهند أكثر من 12.09 مليون حالة إصابة بـ"كوفيد-19"، وهو ثالث أكبر عدد من الحالات بعد الولايات المتحدة والبرازيل. كما سجلت 162114 حالة وفاة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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