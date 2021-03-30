الصحة العالمية تطالب بتحقيق حول فرضية تسرب كورونا من مختبر في الصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالبت منظمة الصحة العالمية بإجراء تحقيق حول فرضية تسرب فيروس كورونا المستجد من مختبر في الصين.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، الثلاثاء، إنه طالب خبراء بإجراء تحقيق أعمق حول فرضية تسرّب الفيروس المسبب لجائحة "كوفيد-19" من مختبر في الصين، منتقدا تقييد حصول الخبراء الدوليين على البيانات الأصلية.



وأكد تيدروس خلال إحاطة للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية حول التقرير الذي نشر رسميا، الثلاثاء، أنه على الرغم من أن الخبراء الذين أجروا في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2021 تحقيقات في الصين حول منشأ الفيروس، خلصوا إلى أن فرضية تسرّب الفيروس من مختبر هي الأقل ترجيحا وأن الأمر يتطلّب تحقيقًا أوسع، على الأرجح عبر بعثات جديدة مع خبراء متخصصين أنا على استعداد لإرسالهم".