النمسا تتفاوض للحصول على لقاح "سبوتنيك في" ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد المستشار النمساوي سباستيان كورتس، الثلاثاء، أن بلاده تجري مفاوضات مع روسيا بشأن شراء لقاح "سبوتنيك في" المضاد لفيروس كورونا.

يأتي ذلك على الرغم من عدم موافقة السلطات الطبية في الاتحاد الأوروبي على استخدامه بعد.



وقال كورتس: "عندما يتعلق الأمر باللقاح لا يمكن أن تكون هناك أي عواقب جيو سياسية".

وأضاف: "الأمر الوحيد المهم هو ما إذا كان اللقاح فعال وأمن، وليس من أين يأتي".

وكان كورتس قد بدأ المفاوضات خلال مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 26 شباط/فبراير الماضي، وفقا لما ذكرته المستشارية.

ومنذ ذلك الحين، تتفاوض النمسا مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي، المسؤول عن بيع اللقاح.

ويتعلق الاتفاق المحتمل بحصول النمسا على مليون جرعة من اللقاح الروسي، من بينها 300 ألف جرعة يمكن توصيلها بالفعل في نيسان/أبريل المقبل.

وقالت المستشارية النمساوية إنه لم يتم بعد اتخاذ قرار نهائي بشأن شراء جرعات اللقاح.

وتابع كورتس: "إذا حصلت النمسا على مليون جرعة لقاح إضافي، ستكون العودة المبكرة للوضع الطبيعي أمرا ممكنا، كما سنتمكن من إنقاذ الكثير من الأرواح والوظائف".