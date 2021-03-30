الصحة العالمية: استهداف "البنغول" بحثا عن مصدر كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستهدف الباحثون إجراء دراسات على حيوان البنغول أو آكل النمل الحرشفي إلى جانب الخفافيش، كمصدر محتمل لانتشار وباء كورونا.

وأوصى العلماء بإدراج حيوان البنغول أثناء البحث عن أصل فيروس كورونا، الذي انتقل فيما بعد إلى البشر.



وكتب العلماء الذين بحثوا عن مصدر الفيروس في الصين نيابة عن منظمة الصحة العالمية في تقريرهم النهائي، أنه من الممكن أن تكون حيوانات المنك والقطط أيضا مضيفة للفيروس.

ولا يستبعد الخبراء أيضا احتمال أن الفيروس كان منتشرا بالفعل في دول أخرى قبل أن يتم اكتشافه في مدينة ووهان الصينية، في ديسمبر/كانون الأول من عام 2019 الماضي.

ومن المقرر أن يتم تقديم التقرير إلى ممثلين عن 194 دولة أعضاء في منظمة الصحة العالمية، في جنيف، الثلاثاء، ثم نشره على الإنترنت.