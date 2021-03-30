برلين تعلق استخدام لقاح "أسترازينيكا" لهؤلاء الأشخاص

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - علقت ولاية برلين الألمانية، حملة التطعيم ضد كورونا بلقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا بالنسبة للأفراد دون سن الستين.

وأعلنت وزيرة الصحة المحلية في الولاية، ديليك كالايسي، عن ذلك، الثلاثاء، مشيرة إلى أن هذا "تدبير احترازي".



وذكرت الوزيرة أنه سيُجرى إلغاء المواعيد التي تم تحديدها لتطعيم أفراد بهذا اللقاح، مضيفة أن الولاية تنتظر المشاورات التي ستُجرى على المستوى الاتحادي مع خبراء من معهد "باول إرليش" على سبيل المثال حول هذا الأمر.

وكان المستشفيان في العاصمة الألمانية "شاريتيه" و"فيفانتس" أوقفا حتى إشعار آخر استخدام هذا اللقاح، بالإشارة إلى حالات تجلط الأوردة الدماغية في ألمانيا التي طرأت عقب تلقي هذا اللقاح.

ويطبق المستشفيان تعليق التطعيم بهذا اللقاح على النساء دون سن 55 عاما.

وقالت متحدثة باسم شاريتيه، مانويلا تسينجل، الثلاثاء، إن هذا التعليق يُطبق على القوى العاملة لدينا على وجه الخصوص، وأضافت: "من وجهة نظر شاريتيه، هذه الخطوة ضرورية لأنه في هذه الأثناء تم الكشف عن حالات تجلط في الأوردة الدماغية لدى نساء في ألمانيا".

وفي ولاية شمال الراين-ويستفاليا، دعا رؤساء 5 من المستشفيات الجامعية الست في الولاية أيضا إلى تعليق تطعيم النساء الأصغر سنا بلقاح "أسترازينيكا"، حيث ذكروا في خطاب مشترك أن خطر حدوث المزيد من الوفيات جراء تلقي هذا اللقاح مرتفع للغاية.