زيادة إنتاج لقاح فايزر ضد كورونا لـ2.5 مليار جرعة خلال 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة بايونتيك الألمانية، الثلاثاء، أنها تتجه لتصنيع 2.5 مليار جرعة من لقاحها المضاد لكوفيد-19 هذا العام مع شريكتها الأمريكية فايزر.

يأتي ذلك في ظل زيادة نسبتها 25% عما كان متوقعا في السابق.



وجاء في بيان للشركة أن زيادة الإنتاج ستتيح لها "تلبية ارتفاع الطلب" في حين تسارع دول العالم لاحتواء متحوّرات لفيروس كورونا أشد عدوى.

وأعلنت بايونتيك في بيانها أن "الزيادة مدفوعة بتحسن عمليات الإنتاج، وبدء الإنتاج مؤخرا في منشأة ماربورج التابعة لبايونتيك في ألمانيا، والتي أصبحت حاليا أحد أكبر مصانع هذا اللقاح في العالم".

وسيتم تسليم الدفعة الأولى من الجرعات المنتجة في ماربرج في النصف الأول من نيسان/أبريل المقبل، وفق البيان.

وتتوقّع بايونتيك أن تنتج 250 مليون جرعة في النصف الأول من العام 2021.

ويتم إنتاج اللقاح في منشأة تابعة لفايزر في بلجيكا و3 منشآت أخرى في الولايات المتحدة.

وقالت بايونتيك إن تحسين الفاعلية وإبرام اتفاقيات التعاون الجديدة مع شركاء خارجيين ساهما في رفع العدد المستهدف للجرعات اللقاحية، وكذلك موافقة الهيئة الناظمة على إنتاج عبوات بـ6 جرعات بدلا من 5.

ويعتمد لقاح فايزر/بايونتيك تقنية الحمض النووي المرسال، وهو الأول الذي صرّح باستخدامه في الغرب العام الماضي في إطار التصدي لفيروس كورونا.

وأعلنت بايونتيك أنها سلّمت أكثر من مئتي مليون جرعة إلى "اكثر من 65 بلدا ومنطقة" بحلول 23 آذار/مارس، علما أن التلقيح بواسطة فايزر/بايونتيك يتطلّب تلقي جرعتين.

وقال المدير التنفيذي والشريك المؤسس لبايونتيك أوجور شاهين: "نشهد حاليا أولى المؤشرات المرتبطة باللقاح على صعيد تراجع الإصابات بكوفيد-19 ومعدّل الوفيات في عدد من الدول".

وتابع "سنواصل التركيز على التحديث في مجال كوفيد-19 عبر تطوير تركيبات جديدة والتصدي للمتحوّرات".

والأسبوع الماضي منحت وكالة الأدوية الأوروبية الضوء الأخضر لتخزين لقاح فايزر/بايونتيك في ثلاجات عادية لفترات قصيرة، ما يسهّل الإجراءات اللوجستية المعقدة لسلاسل الإمداد.