شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون بأستراليا يكتشفون جينا مسئولا عن أحد أنواع سرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف باحثون في أستراليا جينًا مسؤولًا عن نوع عدواني من سرطان الثدي الحساس للهرمونات، وقالت بيلار بلانكافورت ، المتخصصة في علم الوراثة اللاجينية في معهد هاري بيركنز للأبحاث الطبية ، "نأمل أن يحسن هذا بشكل كبير النتائج السيئة التي يعاني منها هؤلاء المرضى حاليًا".



سرطان الثدى

ووفقا لتقرير لموقع sciencealert أكد الباحثون أنه من الصعب المبالغة في تقدير مدى اختلاف أنواع السرطان عن بعضها البعض حتى تحت مظلة "سرطان الثدي" تكمن عدة أنواع ، مثل سرطان الثدي الحساس لمستقبلات الهرمونات أو سرطان الثدي HER2 الإيجابي أو غير الحساس للهرمونات ضمن هذه المجموعات ، هناك المزيد من الأنواع التي يمكنها الاستجابة للعلاجات بشكل مختلف عن بعضها البعض.

تنمو سرطانات الثدي الحساسة للهرمونات استجابةً لهرمونات مثل الإستروجين أو البروجسترون وتوجد عدد من الأدوية لعلاجها ، مثل العلاج بالهرمونات، عادةً ما يكون لهذا النوع من سرطان الثدي نتائج أفضل من السرطانات غير الحساسة للهرمونات.

وقالت بلانكافورت: "ومع ذلك ، فإن نسبة صغيرة من المرضى يعانون من سرطان شديد العدوانية ينتج عنه أسوأ نتائج جميع سرطانات الثدي".

ونظر الباحثون في 119 عينة من سرطان الثدي اللمعي B البشري وقاموا بتحليل مدى التعبير عن جين يدعى AAMDC في السرطانات وجدوا أن حوالي 25 % من الأورام أظهرت تضخيم AAMDC ، عندما قام الفريق بخفض مستويات AAMDC في خلايا سرطان الثدي لدى الفئران ، وجدوا أن الخلايا السرطانية قد تم تثبيطها وخضعت المزيد من الخلايا لموت الخلايا المبرمج ، مما يعني أن الخلية تخضع لوظيفتها الطبيعية بمجرد أن تدرك أنها تالفة.