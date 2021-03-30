هل تعانوا من مشكلة انسداد الأنف؟ اتبعوا هذه الطرق للنوم بشكل أفضل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 30 مارس 2021 07:22 مساءً - انسداد الأنف عند النوم مشكلة شائعة يعاني منها الكثيرون، وتعد واحدة من أبرز المشكلات التي تؤرق الكثيرين وتحرمهم من الحصول على نوم مريح.

وعلى الرغم من أنها ليست بالمشكلة الخطيرة، لكنها يمكن أن تتسبب في التأثير علي حياتك اليومية مع عدم القدرة علي النوم بشكل أفضل، إذا كنت ترغب في النوم بشكل أفضل في الليل، على الرغم من أنك تعاني من انسداد في الأنف، فإن هذه الحيل السبع ستساعدك على الشعور بمزيد من الراحة خلال النوم:

قم بإجراء بعض التعديلات على وضع نومك

على الرغم من أن النوم على جانبك يعتبر أفضل وضع للنوم لصحة العمود الفقري، إلا أن الأطباء يوصون بالنوم على الظهر، إذا كنت تعاني من انسداد بالأنف أو الزكام.

وبهذه الطريقة، سيتمكن الاحتقان من النزول إلى أسفل بدلاً من انسداد الجيوب الأنفية والمسالك الهوائية، ولتسهيل تصريف المخاط بشكل أكبر ومنع الشعور بالضغط في الجيوب الأنفية ليلاً.

شرب الكثير من الماء

يساعد الماء في تصريف المخاط وتسهيل عملية التنفس بشكل أفضل، ما يقلل من المشكلة، عندما تكون مريضًا بانسداد الأنف، يوصي الأطباء بشرب ما لا يقل عن 11.5 كوب من السوائل للنساء و15.5 كوب للرجال يوميا.

كما تعد فكرة شرب السوائل الساخنة، مثل: الشوربة، والشاي الساخن فكرة جيدة لتقليل انسداد الأنف ومعالجة أعراض الاحتقان الأخرى، كما أثبتت الفيتامينات ومضادات الأكسدة الموجودة في الشاي والشوربة والعسل آثارا مضادة للالتهابات ومُعزِّزة للمناعة.

تناول الأطعمة الحارة

تحتوي الأطعمة الحارة على مادة الكابسيسين، وهو المركب الذي يجعل الفلفل حارا، بصرف النظر عن وجود مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، فإن الكابسيسين له خصائص مؤقتة في إزالة الاحتقان، لذلك فهو يساعد في تنظيف أنفك، حتى ولو لفترة قصيرة فقط.

حمام بخار ساخن

من الجيد أن تحظى بحمام دافئ أو أن تجلس في الحمام وتسمح للبخار الساخن بالدخول إلى أنفك قبل النوم، حيث يساعد ذلك في فتح الأنف ومعالجة مشكلة انسداد الأنف.

استخدام شرائط الأنف

شرائط الأنف عبارة عن شرائط لاصقة صغيرة توضع على الأنف قبل النوم، تقوم هذه الشرائط بسحب فتحات الأنف قليلاً، مما يساعدك على فتح الممرات الأنفية.

وتُستخدم شرائط الأنف عادةً لمنع الشخير، ولكن يمكنها أيضًا تحسين التنفس عند الزكام، يمكنك بسهولة العثور على هذه الشرائط في معظم الصيدليات.

إبقاء حيواناتك الأليفة خارج غرفة النوم

إذا كنت تشك في أن انسداد الأنف ناتج عن الحساسية، فقد يكون ذلك بسبب وبر الحيوانات الأليفة، غالبًا ما تظهر أعراض الحساسية من خلال حكة العين وانسداد الأنف، لذلك من الأفضل إبقاء حيواناتك الأليفة خارج غرفة النوم لتقليل الأعراض.

وبالمثل، من المهم تبديل بياضات السرير أكثر من مرة في الأسبوع، ومسح الأريكة بانتظام لمنع وبر الحيوانات الأليفة من التراكم على المنسوجات وتهيج أنفك.

النوم علي وسادة مرتفعة

وأخيراً، ينصح الأطباء بالنوم على وسادة عالية كي تساعدك علي تصريف المخاط من الأنف بشكل أسهل، ما يقلل الضغط على الأنف ويخفف من انسداده.