الكرز ..فاكهة مهملة ترفع المناعة وتحارب الشيخوخة

بيروت - نادين محمد - فوائد صحية للكرز غير متوقعة، فهو مصدر لفيتامين C أو حمض الأسكوربيك، إلى جانب عدد كبير من المغذيات النباتية مثل الفلافونويد والكاروتينات والأحماض الأمينية والتربينويدات والأنثوسيانين.

يحتوي هذا الطعام الخارق على فيتامين c أكثر بنسبة 50-100 مرة مقارنة بالبرتقال أو الليمون.

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إليك فوائد صحية غير متوقعة لفاكهة الكرز

1. لها خصائص مضادة للشيخوخة

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تسبب الجذور الحرة ضرراً لكولاجين الجلد المسؤول عن قوة البشرة ومرونتها. هذا يؤدي إلى شيخوخة الجلد. قد تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الكرز في تقليل الإجهاد التأكسدي ومنع تلف الجلد، وبالتالي منع الشيخوخة المبكرة.

2. غني بمضادات الأكسدة

الكرز غني بالمواد المغذية المضادة للأكسدة مثل حمض الأسكوربيك والكاروتينات والفينولات. قد يساعد في الوقاية من الأمراض المختلفة مثل أمراض القلب المزمنة والأمراض الالتهابية الناتجة عن تلف الجذور الحرة للخلايا. إلى جانب تقليل الكوليسترول والدهون الثلاثية كذلك يعد مفيد أيضاً للنساء أثناء سكري الحمل.

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3. تعزيز صحة الكبد

يستخدم مستخلص مسحوق فاكهة الكرز بشكل كبير لتقليل التهاب الكبد وهو غني بفيتامين C الذي يساعد على تحييد الجذور الحرة وحماية الكبد من التلف.

4. له خصائص مضادة للميكروبات

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يُظهر حمض الأسكوربيك والمركبات الفينولية مثل الفلافونويد والأحماض الفينولية الموجودة في الكرز نشاطاً مضاداً للميكروبات. قد يساعد الكرز في قتل مجموعة واسعة من الكائنات الحية الدقيقة الضارة ومنع نموها.

5. تقوية جهاز المناعة

يحتوي الكرز على فيتامين c بنسبة 50-100 مرة أكثر من الليمون أو البرتقال فهو يمنع تلف الجذور الحرة للخلايا المختلفة. عندما يتم الحفاظ على الوظائف الخلوية في الجسم ، فإن نظام الدفاع المناعي يصبح أقوى وبالتالي يحمي الجسم من العدوى.

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6. تعزيز فقدان الوزن

قد يساعد في منع السمنة والمضاعفات ذات الصلة مثل مرض السكري وأمراض القلب. تساعد هذه الفاكهة الغنية بمضادات الأكسدة على حرق دهون السمنة وتحلل الدهون الثلاثية في الأنسجة الدهنية ، وبالتالي تعزيز فقدان الوزن.



7.جيد للهضم

يساعد الكرز Acerola في مشاكل الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم وانتفاخ البطن والانتفاخ ومشاكل الأمعاء. تساعد الخصائص المضادة للأكسدة لهذا الطعام الفائق في تحقيق التوازن بين ميكروبيوم الأمعاء ، والذي بدوره يحافظ على صحة الجهاز الهضمي.

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