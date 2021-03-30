شكرا لقرائتكم خبر عن مرض التهاب المفاصل الروماتويدى.. أعراضه وعوامل تزيد الإصابة به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب المفاصل الروماتويدي هو اضطراب التهابي مزمن يمكن أن يؤثر ليس فقط على مفاصلك ولكن على مجموعة متنوعة من أجهزة الجسم ، بما في ذلك الجلد والعينين والرئتين والقلب والأوعية الدموية، وعلى عكس التلف الناتج عن التآكل الناتج عن هشاشة العظام ، يؤثر التهاب المفاصل الروماتويدي على بطانة مفاصلك ، مما يسبب تورمًا مؤلمًا يمكن أن يؤدي في النهاية إلى تآكل العظام وتشوه المفاصل، ووفقا لتقرير لموقع time now news ، من المهم أن تظل نشيطًا وأن تحافظ على نوعية الحياة التي يمكنك القيام بها بشكل أفضل مع هذه الآلام.

ما هو التهاب المفاصل:

التهاب المفاصل هو تورم فى واحد أو أكثر من مفاصلك يصاحب التهاب المفاصل آلام المفاصل وتيبسها، والتي تزداد سوءًا مع تقدم العمر.

أنواع التهاب المفاصل:

التهاب الفقرات التصلبي، النقرس، التهاب المفاصل الرثياني الشبابي في العمود الفقري، التهاب المفاصل الصدفية، التهاب المفاصل التفاعلي، التهاب المفصل الروماتويدي، التهاب المفاصل الإنتاني، التهاب مفاصل الإبهام، أكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعًا هي هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي.

يتسبب الفصال العظمي في انهيار الغضروف النسيج الصلب الزلق الذي يغطي نهايات العظام حيث تشكل مفصلًا -.

التهاب المفاصل الروماتويدي هو حالة من أمراض المناعة الذاتية، حيث يهاجم الجهاز المناعي للشخص المفاصل ، بدءًا من بطانة المفاصل، يمكن أن تتسبب بلورات حمض اليوريك ، التي تتكون عندما يكون هناك الكثير من حمض اليوريك في الدم ، في الإصابة بالنقرس، يمكن أن تسبب العدوى أو الأمراض الكامنة ، مثل الصدفية أو الذئبة ، أنواعًا أخرى من التهاب المفاصل.

اعراض التهاب المفاصل الروماتيزمي:

ألم أو إزعاج ، يُنظر إليه عادة في محيط مفصل واحد أو أكثر (بما في ذلك العمود الفقري)، ألم في حركة المنطقة المصابة، تقرح لمسة المنطقة المتضررة، تصلب الأجزاء المصابة ، خاصة بعد فترة من عدم الحركة ، تحسن الأعراض بعد ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة ، ولكن يزداد سوءًا بعد التمرينات الشاقة.

تفاقم الأعراض استجابةً لعوامل مناخية ، لا سيما انخفاض الضغط الجوي وارتفاع الرطوبة وتحسن الأعراض استجابة لارتفاع درجة حرارة المنطقة (المناطق) المصابة.

تعزز هذه العوامل من فرص إصابتك بالتهاب المفاصل:

التاريخ العائلي للاضطراب.

ترتبط هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي والنقرس في الغالب بتقدم العمر.

النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي ، والرجال أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل النقرس.

إصابة سابقة بالمفصل.

يضع الوزن الزائد ضغطًا على المفاصل ، وخاصة الركبتين والوركين والعمود الفقري.